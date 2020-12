50 लाख की फिरौती के लिए नाबालिग चाचा ने की मासूम की हत्या, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन

महाराजगंज. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में रिश्तों को तार-तार कर देने का मामला सामने आया है। 9 दिसंबर को अपने घर से अचानक गायब हुए छह वर्षीय पीयूष का घटना के तीन दिन बाद शव मिलने से परिवार में कोहराम छा गया है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार सुबह सदर कोतवाली पहुंचकर एनएच 730 गोरखपुर फरेंदा हाईवे को जाम कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से बात कर न्याय मांगने की बात कही। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश यादव के साथ परिजन डीएम से मिलने गए। यहां लोगों से बातचीत के बाद आरोपी नाबालिग का बयान सुनाया गया। इसके बाद लोगों को भरोसा हुआ।

Police arrested a relative of the 7-year-old boy who was found dead in a field in Maharajganj last night.



"Paternal uncle of the victim has admitted to the crime. We have arrested him. Probe underway," says Police pic.twitter.com/L1TZ5wFQTo