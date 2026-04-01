जब बंगाल की लड़कियों ने बोला…”थैंक्यू गोरखपुर पुलिस”, वोटिंग के लिए बंगलौर से जा रही थीं सिलीगुड़ी

बस में सुरक्षित बैठने के बाद उन लड़कियों ने एक वीडियो बनाई। जिसमें उनके साथ हुई घटना की जानकारी दी। साथ गीडा पुलिस की ओर से मिली तत्काल मदद पर उनकी तारीफ की और खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया। बता दें कि बंगाल में इन दिनों विधानसभा चुनाव का पारा चरम पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के कार्यक्रम का ऐलान रविवार 15 मार्च को हुआ।चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, यहां चुनाव दो चरणों में होगा। यहां मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 04 मई को होगी। बता दें कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होना है।