भगवा गद्दी, शेर की आकृति और खुशबू… अब इस खास कुर्सी पर बैठेंगे सीएम योगी! केदारनाथ मंदिर से खास लगाव

सूत्रों के मुताबिक अजय कोठियाल ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान देवदार की बहुत सारी लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। कुछ लकड़ी बच गई थी। उन्होंने सोचा कि इस पवित्र लकड़ी से कोई धार्मिक और खास चीज बनाई जाए। फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक खासकुर्सी बनवाने का फैसला किया। कुर्सी का डिजाइन आर्किटेक्ट कृष्ण कुडियाल ने तैयार किया। उन्होंने उत्तराखंड के कई मंदिरों का अध्ययन किया और उसी आधार पर यह सुंदर डिजाइन बनाया। कुर्सी को चकराता के पास कोटा गांव के पारंपरिक कारीगरों ने 15 दिनों की मेहनत से बनाया। कुर्सी के दोनों हत्थों पर सिंह की आकृति उभारी गई है, जो शक्ति का प्रतीक है। पीछे की तरफ उत्तराखंड के मंदिरों वाली खूबसूरत नक्काशी की गई है। कुर्सी में मुख्य रूप से महासू मंदिर की काष्ठकला का इस्तेमाल किया गया है।