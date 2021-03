गोरखपुर-लखनऊ फ्लाइट की शुरुआत: सीएम योगी बोले, हवाई चप्प्ल पहनने वाले भी करेंगे हवाई सफर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

गोरखपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखुपर से लखनऊ फ्लाइट केा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ केन्द्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी कोशिश हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने की है। हम उनके उसी सपने को साकार कर रहे हैं। बहुत जल्द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा से जुड़ जाएगा। जेवर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेजी से बन रहा है तो अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है। सोनभद्र जैसी जगह भी हम हवाई अड्डा बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि चित्रकूट, ललितपुर और झांसी में, सहारनपुर, अलीगढ़ मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ़ समेत 17 जगहों पर एयरपोर्ट पर काम चल रहा है।

Shri @myogiadityanath, Hon CM, UP in presence of Shri @HardeepSPuri, MoS for Civil Aviation (I/C) laid the foundation stone for extension of the terminal building at Gorakhpur @aaigopairport today. An @allianceair flight from Gorakhpur to Lucknow was also flagged off under #UDAN. pic.twitter.com/Px93G5WpmZ