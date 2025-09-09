कॉलेज हॉस्टल में छात्रों के बीच फायरिंग, MBA के छात्र की मौत, PGDM का छात्र घायल

घटना रविवार रात (8 सितंबर 2025) को हुई। हॉस्टल के एक कमरे में एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र दीपक कुमार (22) और पीजीडीएम के छात्र देवांश चौहान (23) मौजूद थे। कमरा अंदर से बंद होने के कारण सुरक्षाकर्मी को खिड़की से घुसना पड़ा, जहां उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए—दीपक की मौत हो चुकी थी, जबकि देवांश खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़े थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो तेज बहस में बदल गया। जांच में पता चला कि दीपक ने देवांश पर गोली चलाई, जो उसके सिर में लगी। इसके बाद देवांश ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें दीपक को गोली लगी।