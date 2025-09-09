कॉलेज हॉस्टल में छात्रों के बीच फायरिंग, MBA के छात्र की मौत, PGDM का छात्र घायल

यूपी के ग्रेटर नोएडा में दो छात्रों में खूनी संघर्ष हो गया। एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली दी। इसके बाद दूसरे छात्र को भी गोली लगी है। मौके पर ही एक छात्र की मौत हो गई। वहीं MBA के छात्र की मौत हो गई और पीजीडीएम का छात्र गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का मानना है कि एक ने दूसरे के सिर में गोली मार दी और फिर आत्महत्या कर ली। दोनों अच्छे दोस्त थे।
घटना रविवार रात (8 सितंबर 2025) को हुई। हॉस्टल के एक कमरे में एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र दीपक कुमार (22) और पीजीडीएम के छात्र देवांश चौहान (23) मौजूद थे। कमरा अंदर से बंद होने के कारण सुरक्षाकर्मी को खिड़की से घुसना पड़ा, जहां उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए—दीपक की मौत हो चुकी थी, जबकि देवांश खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़े थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो तेज बहस में बदल गया। जांच में पता चला कि दीपक ने देवांश पर गोली चलाई, जो उसके सिर में लगी। इसके बाद देवांश ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें दीपक को गोली लगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि दीपक ने पहले देवांश पर हमला किया और फिर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच दोस्ती पुरानी थी, लेकिन हाल ही में किसी अज्ञात कारण से तनाव बढ़ गया था।घायल देवांश को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि सिर में लगी गोली के कारण उसके दिमाग को गंभीर चोट पहुंची है, और वह अभी होश में नहीं है।
मृतक दीपक कुमार (22): आंध्र प्रदेश के चिलकुर गांव (चिलकुलरी) का निवासी। वह ग्रेटर नोएडा स्थित बीमटेक इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BIMTECH) से एमबीए कर रहा था। परिवार को सूचना दे दी गई है, और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
घायल देवांश चौहान (23): आगरा के भगवान टॉकीज क्षेत्र का निवासी। वह भी BIMTECH से ही पीजीडीएम कोर्स कर रहा था। उसके परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंच चुके हैं।
दोनों छात्र एक ही हॉस्टल में रहते थे और पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे दोस्त माने जाते थे। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।
मौके पर पहुंची नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली। वहां से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 कारतूस, 2 खोखे कारतूस, दोनों छात्रों के मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि रिवॉल्वर देवांश के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन यह कैसे हॉस्टल में लाई गई, इसकी जांच चल रही है।
थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। देवांश की हालत सुधरने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा, जो मामले को स्पष्ट कर सकता है। पुलिस छात्रों के सहपाठियों और हॉस्टल स्टाफ से पूछताछ कर रही है।