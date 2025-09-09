डॉक्टर पर बेरहमी से हमला: 6 सेकंड में जड़े 11 थप्पड़, अस्पताल में तोड़फोड़

घटना 6 सितंबर 2025 को हुई। डॉक्टर मनदीप मरीजों का इलाज कर रहे थे जब कमलेश देवी नाम की एक महिला को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। मरीज के बेटे शिवदीप सिंह इलाज से असंतुष्ट थे और उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी की। इस बात को लेकर डॉक्टर से विवाद हो गया, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद करीब 13 नकाबपोश व्यक्ति अस्पताल में दोबारा घुसे।