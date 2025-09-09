डॉक्टर पर बेरहमी से हमला: 6 सेकंड में जड़े 11 थप्पड़, अस्पताल में तोड़फोड़

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के नवाबाद इलाके में स्थित संजीवनी प्राइवेट अस्पताल में घटना सामने आई है। नकाबपोश गुंडों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर मनदीप पर बेरहमी से हमला किया और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों ने महज 6 सेकंड में डॉक्टर को 11 थप्पड़ जड़ दिए।
घटना 6 सितंबर 2025 को हुई। डॉक्टर मनदीप मरीजों का इलाज कर रहे थे जब कमलेश देवी नाम की एक महिला को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। मरीज के बेटे शिवदीप सिंह इलाज से असंतुष्ट थे और उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी की। इस बात को लेकर डॉक्टर से विवाद हो गया, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद करीब 13 नकाबपोश व्यक्ति अस्पताल में दोबारा घुसे।
वे सीधे डॉक्टर मनदीप के चैंबर में घुस आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमलावरों ने थप्पड़ों के अलावा बोतल, चाकू, ईंट और कांच तोड़कर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। डॉक्टर को बचाने पहुंचे स्टाफ सदस्य भी घायल हो गए। बवाल के दौरान हमलावरों ने डॉक्टर को धमकियां भी दीं और फिर भाग निकले। अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए।
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हमला इतना तेज था कि डॉक्टर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हमलावरों की पहचान स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।
पीड़ित डॉक्टर मनदीप ने तुरंत नवाबाद थाने पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर ने बताया कि हमलावरों में मरीज का बेटा शिवदीप सिंह भी शामिल था। नवाबाद थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने पुष्टि की कि डॉक्टर की शिकायत पर शिवदीप सिंह, रितिक, दीपक, मयंक, जयंत और आठ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारी ने भरोसा जताया कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। फिलहाल, डॉक्टर और घायल स्टाफ का इलाज चल रहा है।