Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झांसी

डॉक्टर पर बेरहमी से हमला: 6 सेकंड में जड़े 11 थप्पड़, अस्पताल में तोड़फोड़

झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में 13 नकाबपोश घुस आए। नकाबपोश गुंडों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर मनदीप पर बेरहमी से हमला किया और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

झांसी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 09, 2025

झांसी के अस्पताल में डाक्टर से मारपीट करते नकाबपोश, PC- X

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के नवाबाद इलाके में स्थित संजीवनी प्राइवेट अस्पताल में घटना सामने आई है। नकाबपोश गुंडों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर मनदीप पर बेरहमी से हमला किया और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों ने महज 6 सेकंड में डॉक्टर को 11 थप्पड़ जड़ दिए।

13 नकाबपोश अस्पताल में घुसे

घटना 6 सितंबर 2025 को हुई। डॉक्टर मनदीप मरीजों का इलाज कर रहे थे जब कमलेश देवी नाम की एक महिला को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। मरीज के बेटे शिवदीप सिंह इलाज से असंतुष्ट थे और उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी की। इस बात को लेकर डॉक्टर से विवाद हो गया, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद करीब 13 नकाबपोश व्यक्ति अस्पताल में दोबारा घुसे।

ये भी पढ़ें

माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल, यूपी के पहले विधायक, जिनकी सदस्यता बहाल हुई
लखनऊ
image

वे सीधे डॉक्टर मनदीप के चैंबर में घुस आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमलावरों ने थप्पड़ों के अलावा बोतल, चाकू, ईंट और कांच तोड़कर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। डॉक्टर को बचाने पहुंचे स्टाफ सदस्य भी घायल हो गए। बवाल के दौरान हमलावरों ने डॉक्टर को धमकियां भी दीं और फिर भाग निकले। अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हमला इतना तेज था कि डॉक्टर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हमलावरों की पहचान स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।

पुलिस ने दर्ज करवाया केस

पीड़ित डॉक्टर मनदीप ने तुरंत नवाबाद थाने पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर ने बताया कि हमलावरों में मरीज का बेटा शिवदीप सिंह भी शामिल था। नवाबाद थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने पुष्टि की कि डॉक्टर की शिकायत पर शिवदीप सिंह, रितिक, दीपक, मयंक, जयंत और आठ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारी ने भरोसा जताया कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। फिलहाल, डॉक्टर और घायल स्टाफ का इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में नहीं पहुंचे अफसर, बेबी रानी बोलीं- सीएम से करूंगी शिकायत
आगरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / डॉक्टर पर बेरहमी से हमला: 6 सेकंड में जड़े 11 थप्पड़, अस्पताल में तोड़फोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.