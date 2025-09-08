कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में नहीं पहुंचे अफसर, बेबी रानी बोलीं- सीएम से करूंगी शिकायत

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि किसानों की समस्याओं, विशेषकर डीएपी (खाद) वितरण में अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से बैठक की मांग की जा रही थी। पहले दो बार यह बैठक रद्द हो चुकी थी। आखिरकार, 8 सितंबर को सुबह 11 बजे विकास भवन में बैठक तय हुई। बेबी रानी मौर्य और कई किसान निर्धारित समय पर मीटिंग हॉल में पहुंचे, लेकिन संबंधित विभागों जैसे डीडीओ और डीपीओ के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आए। एक घंटे तक इंतजार के बाद मंत्री ने नाराजगी जताते हुए बैठक रद्द कर दी।