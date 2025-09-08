अंतिम यात्रा को नहीं मिला वाहन, मोटरसाइकिल पर महिला का शव लेकर गए परिजन;VIDEO

रविवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को ऑटो से गांव लाया गया। लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर मायका पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया। मायका पक्ष ने आरोप लगाया कि बुधरानी की हत्या गला दबाकर की गई है, जबकि ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया। विवाद के चलते देरी होती देख मायका पक्ष ने शव को जल्द अंतिम संस्कार के लिए बाइक पर लादकर गांव के बाहर ले जाने का फैसला किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।