अंतिम यात्रा को नहीं मिला वाहन, मोटरसाइकिल पर महिला का शव लेकर गए परिजन;VIDEO

कौशांबी : जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक मृतक महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए बाइक पर ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने व्यवस्था की लचरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना गुलाम मोहम्मद का पूरा मजरा मोहब्बतपुर जीता गांव की है। यहां 45 वर्षीय बुधरानी, जिनके पति छंगूलाल और छोटा बेटा राजेंद्र गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि बड़ा बेटा जीतेंद्र दुबई में रहता है, घर पर अकेली रहती थीं। शनिवार सुबह जब बुधरानी लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकलीं, तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो बुधरानी का शव कमरे में धन्नी के सहारे फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रविवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को ऑटो से गांव लाया गया। लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर मायका पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया। मायका पक्ष ने आरोप लगाया कि बुधरानी की हत्या गला दबाकर की गई है, जबकि ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया। विवाद के चलते देरी होती देख मायका पक्ष ने शव को जल्द अंतिम संस्कार के लिए बाइक पर लादकर गांव के बाहर ले जाने का फैसला किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में शव को बाइक पर ले जा रहा व्यक्ति कहता दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर या अन्य वाहन उपलब्ध न होने के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा। इस वीडियो ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
सिराथू डीएसपी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि कड़ाधाम थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, जिसके चलते बिसरा सुरक्षित रखा गया है। मायका पक्ष के हत्या के आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है।