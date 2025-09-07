गणेश विसर्जन में चाकूबाजी, युवक की हत्या, सुबह जिम में हुआ था विवाद;VIDEO

मेरठ : मेरठ के सरधना कस्बे में दौराला रोड पर शनिवार रात एक सनसनीखेज हत्याकांड ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। यहां गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद में शेखर कुमार ने बाबी गौतम नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शेखर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर को सरधना कस्बे में एक जिम में बाबी गौतम और शेखर कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बाबी गौतम सरधना में एक कपड़े के शोरूम में नौकरी करता था, जबकि शेखर बेगमाबाद का निवासी है। इस विवाद की कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी।
शनिवार शाम को दौराला रोड पर गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। एक रेस्तरां के पास दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके दौरान शेखर ने बाबी के सीने में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल बाबी को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि इस हादसे का गणपति विसर्जन यात्रा से कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों के बीच पहले से चला आ रहा विवाद इस हत्याकांड का कारण बना। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शेखर की तलाश में टीमें गठित की गई हैं।
घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात डॉ. राकेश मिश्रा और सीओ आशुतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और हत्या के कारणों की जांच शुरू की। एसपी देहात ने बताया कि मामले की गहन पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है।