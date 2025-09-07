गणेश विसर्जन में चाकूबाजी, युवक की हत्या, सुबह जिम में हुआ था विवाद;VIDEO

मेरठ : मेरठ के सरधना कस्बे में दौराला रोड पर शनिवार रात एक सनसनीखेज हत्याकांड ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। यहां गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद में शेखर कुमार ने बाबी गौतम नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शेखर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।