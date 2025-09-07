जयंत चौधरी का सनसनीखेज दावा : कई सांसद संपर्क में, उपराष्ट्रपति चुनाव में करेंगे ‘खेला’

शामली : केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला करने वाले हैं। जयंत चौधरी ने यह दावा किया कि विपक्ष के कई सांसद उनके संपर्क में हैं जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे।
जयंत चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया, 'उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए विजय होगा?' इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "वह बिल्कुल तय है, क्योंकि संख्याबल पर चुनाव है। एनडीए में कोई इधर-उधर नहीं होने वाला है, बल्कि विपक्ष के कई सांसद एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हैं।"
इस दौरान, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने बिहार चुनावों से पहले 'वोट चोरी' के आरोपों पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाए, 'विपक्ष डर फैला रहा है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। जो लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, उनकी दो जगह वोट हो जाती हैं और लोग ग्राम प्रधान तक के चुनाव में वोट डालने के लिए गांव में आते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होगा, विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है।'
जीएसटी सुधार को लेकर भी जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। जो ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र महंगे दामों पर मिलते थे, अब उन पर राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की नजर सरकार के हर फैसले पर रहती है।
गन्ना किसानों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाना राज्य सरकार का काम है। वह सरकार से संपर्क करके किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के शामली में कवर्ड कबड्डी मैदान का उद्घाटन किया। यह कबड्डी मैदान शामली जिले के ग्राम कनियान स्थित चौधरी रतन पोडिया खेल परिसर में बनाया गया है। इसके लिए जयंत चौधरी ने सांसद निधि से 25 लाख रुपए दिए।