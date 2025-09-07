जयंत चौधरी का सनसनीखेज दावा : कई सांसद संपर्क में, उपराष्ट्रपति चुनाव में करेंगे ‘खेला’

इस दौरान, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने बिहार चुनावों से पहले 'वोट चोरी' के आरोपों पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाए, 'विपक्ष डर फैला रहा है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। जो लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, उनकी दो जगह वोट हो जाती हैं और लोग ग्राम प्रधान तक के चुनाव में वोट डालने के लिए गांव में आते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होगा, विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है।'