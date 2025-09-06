मानसून का तांडव शुरू, 7,8,9,10 और 11 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान में एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौस विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 7, 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बंदायू, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर आदि जिलों में 7 सितंबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने यूपी के मथूरा और नोएडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।
वहीं, उत्तराखंड में 7 से 9 सितंबर के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा। 8 और 9 सिंतबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
IMD के अनुसार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7, 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
दिल्ली और एनसीआर में 7 से 10 सिंतबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विभाग ने 7 से 11 सितंबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।