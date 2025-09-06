मानसून का तांडव शुरू, 7,8,9,10 और 11 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बंदायू, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर आदि जिलों में 7 सितंबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने यूपी के मथूरा और नोएडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।