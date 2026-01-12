माता के मंदिर में चोरी: कीमती जेवरों को अपने जेब में रखा, कपड़े पहनाए और हाथ जोड़ खड़ा हुआ, गिरफ्तार

Mata temple theft: Thief steals precious jewelry, apologizes झांसी में चोर ने मंदिर में चोरी की और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस दौरान उसने देवी माता के जो कपड़े उतारे थे उन्हें भी पहनाया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में झांसी पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला गरौठा थाना क्षेत्र का है।