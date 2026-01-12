12 जनवरी 2026,

सोमवार

झांसी

माता के मंदिर में चोरी: कीमती जेवरों को अपने जेब में रखा, कपड़े पहनाए और हाथ जोड़ खड़ा हुआ, गिरफ्तार

Mata temple theft, Thief steals precious jewelry, apologizes झांसी में देवी माता के मंदिर में चोरी का मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। चोर चोरी करने के बाद देवी माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चोरी करने की माफी मांगी। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ‌

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Jan 12, 2026

मंदिर में चोरी फोटो सोर्स- मेटा आई

फोटो सोर्स- मेटा आई

Mata temple theft: Thief steals precious jewelry, apologizes झांसी में चोर ने मंदिर में चोरी की और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस दौरान उसने देवी माता के जो कपड़े उतारे थे उन्हें भी पहनाया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में झांसी पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला गरौठा थाना क्षेत्र का है।

सीसीटीवी फुटेज वायरल

उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में बड़ी माता का मंदिर स्थित है। बीते 10 जनवरी शनिवार को रात में चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुस गया और उसने देवी माता के गहनों को चुरा लिया। जो काफी कीमती थे। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रहा था। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि चोर ने पहले सभी देवी-देवताओं के गहने उतारे और फिर उन्हें कपड़े भी पहना दिए।

देवी मैया के सामने हाथ जोड़ खड़ा हुआ

अंत में वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने माता के सामने खड़े होकर दो बार हाथ जोड़े और इस दौरान कुछ कह रहा है। गरौठा थाना पुलिस ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। जिसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से चोरी के जेवर बरामद हुए हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

12 Jan 2026 07:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / माता के मंदिर में चोरी: कीमती जेवरों को अपने जेब में रखा, कपड़े पहनाए और हाथ जोड़ खड़ा हुआ, गिरफ्तार

