ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामला : राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, यूपी पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

आयोग ने ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामला पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई और मृतका के परिजनों व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।