ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खौफनाक कांड, पत्नी-साले की हत्या कर फंदे पर झूला, आत्महत्या से हिल गया पूरा परिवार

ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खौफनाक कांड | Image Source - 'X' @thetimespatriot
Man Suicide in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित रोजा जलालपुर में सोमवार को एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां एक 22 वर्षीय युवक पप्पू लाल ने अपनी पत्नी और छह साल के साले को पत्थर से हमला कर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।
पप्पू लाल गजरौला का निवासी था और पिछले दस दिनों से अपने ससुर नारायण लाल के घर रह रहा था। पप्पू की पत्नी जसवंती की उम्र 21 वर्ष थी। दोनों की शादी केवल चार महीने पहले हुई थी और परिवार इस समय बेहद खुश था। लेकिन सोमवार की शाम को हुई यह त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया।
सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम लगभग 4:30 बजे पप्पू लाल का अपनी पत्नी जसवंती के साथ झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने पत्थर से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। इस दौरान उसका साला तेज प्रकाश घटना स्थल पर पहुंच गया और शोर मचाने लगा। पप्पू ने साले पर भी पत्थर से हमला कर उसकी भी जान ले ली।
पत्थर से हत्या करने के बाद पप्पू लाल ने कमरे में जाकर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे गांव में सन्नाटा फैला दिया। परिजन और पड़ोसी हैरान हैं कि इतने खुशहाल दिखने वाले युवक ने अचानक इतना क्रूर कदम कैसे उठा लिया।
जानकारी के अनुसार पप्पू लाल पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। उसके परिवार और पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मानसिक दबाव और परेशानियों के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया है।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी गई। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे गांव में गहरा शोक और सन्नाटा छा गया है। लोग हैरान हैं कि पप्पू लाल ने इतने कम समय में अपने परिवार के लिए इतनी भयानक त्रासदी खड़ी कर दी। परिवार के लोग और पड़ोसी इस हादसे से स्तब्ध हैं।
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
