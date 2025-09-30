ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खौफनाक कांड, पत्नी-साले की हत्या कर फंदे पर झूला, आत्महत्या से हिल गया पूरा परिवार

Man Suicide in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित रोजा जलालपुर में सोमवार को एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां एक 22 वर्षीय युवक पप्पू लाल ने अपनी पत्नी और छह साल के साले को पत्थर से हमला कर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।