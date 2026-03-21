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ग्रेटर नोएडा

अगले 24 घंटे भारी, इन 23 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, मौसस विभाग का ऑरेंज अलर्ट

Heavy Rain Alert: यूपी में मौसम अचानक मौसम बदल गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, गरज-चमक, बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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ग्रेटर नोएडा

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Aman Pandey

Mar 21, 2026

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मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। फोटो: IANS

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के असर से प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। इसी वजह से पिछले दो दिनों से बारिश का दौर जारी है।

आज कैसा रहेगा मौसम

21, और 22 मार्च को प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वांचल में कहीं-कहीं बारिश होगी। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है

तेज हवाएं और वज्रपात का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, मेघगर्जन और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की भी आशंका जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

किन जिलों में ज्यादा असर

मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, महोबा, झांसी समेत कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा अधिक है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी और वज्रपात की आशंका बनी हुई है।

2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 22 मार्च को पश्चिमी-पूर्वी यूपी में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं पर बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक रह सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

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Updated on:

21 Mar 2026 12:09 pm

Published on:

21 Mar 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / अगले 24 घंटे भारी, इन 23 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, मौसस विभाग का ऑरेंज अलर्ट

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