अगले 24 घंटे भारी, इन 23 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, मौसस विभाग का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। फोटो: IANS
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के असर से प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। इसी वजह से पिछले दो दिनों से बारिश का दौर जारी है।
21, और 22 मार्च को प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वांचल में कहीं-कहीं बारिश होगी। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, मेघगर्जन और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की भी आशंका जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, महोबा, झांसी समेत कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा अधिक है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी और वज्रपात की आशंका बनी हुई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 22 मार्च को पश्चिमी-पूर्वी यूपी में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं पर बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक रह सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
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