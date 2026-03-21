अगले 24 घंटे भारी, इन 23 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, मौसस विभाग का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, मेघगर्जन और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की भी आशंका जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।