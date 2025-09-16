मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 50 घंटे इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, डबल अलर्ट

ग्रेटर नोएडा(Very Heavy Rain Alert) : पूरे मानसून के दौरान प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। मानसून अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई हो ले रहा है। अभी पूरे यूपी में कई जगह जमकर बारिश हो रही है। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें प्रदेश के 54 जिले शामिल हैं जहां मौसम विभाग ने भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के अंतिम दौर में हुई धीमी-धीमी बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। यूपी के लिए अभी 5 दिन काफी अहम हैं। इस दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।
IMD केंद्र लखनऊ के अनुसार प्रदेश में 16,17,18,19 और 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में अधिक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार यूपी के अवध क्षेत्र में 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में भारी बारिश की संभावना है।
बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ और उन्नाव में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।