मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 50 घंटे इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, डबल अलर्ट

ग्रेटर नोएडा(Very Heavy Rain Alert) : पूरे मानसून के दौरान प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। मानसून अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई हो ले रहा है। अभी पूरे यूपी में कई जगह जमकर बारिश हो रही है। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें प्रदेश के 54 जिले शामिल हैं जहां मौसम विभाग ने भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के अंतिम दौर में हुई धीमी-धीमी बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। यूपी के लिए अभी 5 दिन काफी अहम हैं। इस दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।