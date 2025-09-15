पलटकर आया मानसून, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर के बीच इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वापसी और सक्रियता की वजह से अगले सप्ताह कई राज्यों में भारी बारिश होगी। पूवोत्तर उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सितंबर के बीच विभिन्न स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। खासतौर पर, 16 से 20 सितंबर तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता काफी रह सकती है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में 16 से 20 सितंबर के दौरान कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान भूस्खलन भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जैसे जिलों में भारी बारिश (Very Heavy Rain) का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है।
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम का मिजाज गड़बड़ाया रहेगा। इन क्षेत्रों में 15-18 सितंबर के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 15 से 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में भी उतार-चढ़ाव होगा।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 20 सितंबर के दौरान लगातार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यह बारिश नदियों के जल स्तर को बढ़ाएगी और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न कर सकती है।
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, और विदर्भ में 16 से 18 सितंबर तक भारी बारिश रहेगी, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है। वहीं, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र (विशेषकर मराठवाड़ा) और गोवा में भी अगले सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर मुंबई, पुणे व आसपास के क्षेत्रों में तेज़ बारिश के कारण जनजीवन कुछ बाधित रह सकता है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुडुच्चेरी में 15 से 20 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। राज्य विशेषकर केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का प्रकोप रह सकता है, जिससे मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने के लिए चेतावनी दी गई है।