पलटकर आया मानसून, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर के बीच इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वापसी और सक्रियता की वजह से अगले सप्ताह कई राज्यों में भारी बारिश होगी। पूवोत्तर उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सितंबर के बीच विभिन्न स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। खासतौर पर, 16 से 20 सितंबर तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है।