Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

पलटकर आया मानसून, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर के बीच इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

Rain Forecast: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में अगले सप्ताह बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर के बीच देश के विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ मानसून की सक्रियता बनी रहेगी।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 15, 2025

IMD rain, rain forecast India,monsoon 2025 updates,heavy rainfall warning,India weather today,rainfall map India,flood alerts India,monsoon withdrawal Rajasthan,north India rainfall 2025,weather updates September 2025,rain near me,monsoon rain intensity,IMD rainfall forecast,climate change impacts rainfall,flash floods India 2025,weather forecast Delhi,weather radar India,how to prepare for floods,rainfall trends India,weather today Mumbai rains,monsoon rain track India, climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather

देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वापसी और सक्रियता की वजह से अगले सप्ताह कई राज्यों में भारी बारिश होगी। पूवोत्तर उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सितंबर के बीच विभिन्न स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। खासतौर पर, 16 से 20 सितंबर तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता काफी रह सकती है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में 16 से 20 सितंबर के दौरान कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान भूस्‍खलन भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जैसे जिलों में भारी बारिश (Very Heavy Rain) का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान
जयपुर
Weather Update Monsoon Departure Date has Come Rajasthan weather change again in know Meteorological Department New Forecast on 15-16-17 September

उत्तर भारत में बारिश

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम का मिजाज गड़बड़ाया रहेगा। इन क्षेत्रों में 15-18 सितंबर के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 15 से 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में भी उतार-चढ़ाव होगा।

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 20 सितंबर के दौरान लगातार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यह बारिश नदियों के जल स्तर को बढ़ाएगी और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न कर सकती है।

मध्य और पश्चिम भारत की बारिश

मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, और विदर्भ में 16 से 18 सितंबर तक भारी बारिश रहेगी, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है। वहीं, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र (विशेषकर मराठवाड़ा) और गोवा में भी अगले सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर मुंबई, पुणे व आसपास के क्षेत्रों में तेज़ बारिश के कारण जनजीवन कुछ बाधित रह सकता है।

दक्षिण भारत में बारिश का मौसम

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुडुच्चेरी में 15 से 20 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। राज्य विशेषकर केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का प्रकोप रह सकता है, जिससे मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने के लिए चेतावनी दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 01:50 pm

Published on:

15 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / पलटकर आया मानसून, 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर के बीच इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.