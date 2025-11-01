ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ली तीन युवकों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। हायर कंपनी के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों युवक सड़क पर कई मीटर दूर जा गिरे। स्थानीय लोग शोर सुनकर मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मोंटू (19), श्वेत (19) और रोहित (20) के रूप में हुई है। तीनों युवक बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तीनों किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया।
हादसे के बाद चालक डंपर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की बात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
हादसे की सूचना परिजनों तक पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों का कहना है कि हायर कंपनी के पास आए दिन तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं। जिससे क्षेत्र में हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग