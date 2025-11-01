Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ली तीन युवकों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

ग्रेटर नोएडा में हायर कंपनी के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद डाला। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 01, 2025

Accident

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। हायर कंपनी के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों युवक सड़क पर कई मीटर दूर जा गिरे। स्थानीय लोग शोर सुनकर मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मोंटू (19), श्वेत (19) और रोहित (20) के रूप में हुई है। तीनों युवक बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तीनों किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया।

पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की कर रही तलाश

हादसे के बाद चालक डंपर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की बात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया

हादसे की सूचना परिजनों तक पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों का कहना है कि हायर कंपनी के पास आए दिन तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं। जिससे क्षेत्र में हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।

Published on:

01 Nov 2025 07:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ली तीन युवकों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

