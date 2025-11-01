ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ली तीन युवकों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

पुलिस टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मोंटू (19), श्वेत (19) और रोहित (20) के रूप में हुई है। तीनों युवक बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तीनों किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया।