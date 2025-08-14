अति भारी बारिश का अलर्ट: 14, 15, 16 और 17 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

Weather Forecast: उत्तर भारत के उत्तराखंड में 14 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश,जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 14 से 19 अगस्त तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 48 घंटों में और ताकतवर होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इससे उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। 14 और 15 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, मऊ और बलिया में 5 से 8 सेमी तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है।
पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 से 17 अगस्त तक लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 14 से 19 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भी 14 से 19 अगस्त तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है।
दिल्ली-एनसीआर (Weather Delhi) में 14 से 16 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 16 अगस्त को वर्षा तेज हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।