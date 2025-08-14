अति भारी बारिश का अलर्ट: 14, 15, 16 और 17 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 48 घंटों में और ताकतवर होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इससे उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। 14 और 15 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, मऊ और बलिया में 5 से 8 सेमी तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है।