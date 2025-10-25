ग्रेटर नोएडा में दिन और रात के तापमान में भारी बदलाव लोगों को कर रहा बीमार

ग्रेटर नोएडा का तापमान दिल्ली से अलग है। इसलिए यहां का मौसम भी दिल्ली से अधिक ठंडा रहता हैं। शाम होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। रात में लोगों को एसी बंद करने पड़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो रात में गरम कपड़े तक निकल गए हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से गर्मी का अहसास होता है और शाम ढलते ही जैसे ही धूप खत्म होती है ठंडक का अहसास होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।