ईरान को लग सकता है बड़ा झटका, सऊदी ने GCC सम्मेलन में विश्व समुदाय से की कार्रवाई की मांग

मक्का। अमरीका ( America ) और ईरान ( Iran ) के बीच विवादों का असर गल्फ देशों में दिख रहा है। ईरान की हरकतों को देखते हुए सऊदी किंग सलमान ( Saudi King Salman ) ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ विश्व के देशों से अंतर्राष्ट्रीय रुख का आह्वाण किया। उन्होंने विश्व के देशों से आग्रह किया कि ईरान वैश्विक सुरक्षा और तेल आपूर्ति के प्रवाह के लिए खतरा है। सऊदी के पवित्र शहर मक्का में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सलमान ने कहा कि अरब क्षेत्र के मामलों में ईरान के हस्तक्षेप और उसके परमाणु व बैलिस्टिक कार्यक्रमों के विकास में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मदद कर रहा है। 'हमें ईरानी प्रथाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता है, जो विश्व सुरक्षा और शांति के लिए खतरा पैदा करता है और सभी साधनों का उपयोग अन्य देशों के आंतरिक मामलों में आतंकवादी गतिविधियों के प्रायोजन को रोकने के लिए करता है।'

Mohamed bin Zayed heads the UAE delegation to the Gulf emergency summit in Mecca, launched under the chairmanship of the Custodian of the Two Holy Mosques. pic.twitter.com/w81JTd8DaM