पाकिस्तान की मांग पर OIC ने फिर दिया कश्मीर मुद्दे पर दखल, भारत-पाक सीमा पर तनाव को लेकर जाहिर की 'चिंता'

जेद्दाह। भारत के विरोध के बावजूद इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की है। दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी संघर्ष के बीच इस्लामी देशों के संगठन (OIC) ने हालत पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि भारत ने कई बार यह साफ किया है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है।

OIC ने व्यक्त की LoC की स्थिति पर 'गहरी चिंता'

OIC ने पाकिस्तान की मांग के बाद इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। OIC ने अपने आधिकारिक खाते से इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने इस स्थिति पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है। रविवार को किए गए इस ट्वीट में लिखा गया कि, 'हम भारतीय अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बिगड़ते हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं।' ट्वीट में भारत की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती का भी जिक्र किया गया।

#OIC General Secretariat is deeply concerned about the deteriorating situation in the #Indian occupied #Jammu & #Kashmir including reports of deployment of additional paramilitary forces & use of banned cluster munition by Indian forces to target civilians https://t.co/IeG021wnns

इसके बाद अगले ट्वीट में OIC ने लिखा, 'OIC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान निकालने की मांग करता है। और साथ ही जम्मू और कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायो को आगे आने की अपनी बात दोहराता है।'

The OIC reiterates its call upon the international community to rise up to its responsibility for the peaceful resolution of Jammu and #Kashmir dispute through the democratic method of a free and impartial plebiscite in accordance with relevant UN Security Council resolutions.