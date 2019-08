बहरीन में बोले पीएम मोदी, बदल रहा है भारत का तेवर और कलेवर

मनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) तीन देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव पर शनिवार को बहरीन ( Bahrain ) पहुंचे। बहरीन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनामा में बहरीन के पीएम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात की।

इससे पहले बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ( Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ) की मौजूदगी में मनामा के अल-गुदाईबिया पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया।

पीएम मोदी के बहरीन दौरे से भारत को होगा बड़ा फायदा, 56 भारतीय कंपनियां करेंगी निवेश

बता दें कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से यह पहली बहरीन यात्रा है। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन में खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिर श्रीनाथजी के पुनरुद्धार के औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

Manama: Prime Minister Narendra Modi met Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister of Bahrain, today. Both leaders expressed their commitment to giving a boost to the entire spectrum of bilateral relations between the two countries. pic.twitter.com/UOrJ0vIGZb — ANI (@ANI) August 24, 2019

Prime Minister Narendra Modi was extended a ceremonial welcome today, at Al Gudaibiya Palace in Manama in the presence of Prime Minister of Bahrain, Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa. pic.twitter.com/99iF2LjCUg — ANI (@ANI) August 24, 2019

Prime Minister Narendra Modi meets Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the PM of Bahrain, in Manama. This is the first-ever visit by an Indian PM to Bahrain. pic.twitter.com/JAQT3uot9r — ANI (@ANI) August 24, 2019

LIVE UPDATES:

- पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को कर रहे हैं संबोधित

- आपका प्यार पाकर मैं गदगद हूं: मोदी

- मुझे लग रहा है कि मैं भारत में हूं: मोदी

- पीएम मोदी ने 'नमस्कार' से अपने भाषण की शुरूआत की

- बतौर पीएम बहरीन आने के मुझे सौभाग्य मिला: मोदी

- भगवान ने बहुत से काम मेरे लिए बाकी रखे हैं

- अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है

- मेरा मकसद बहरीन में बसे भारतीयों से मिलना भी है

- मेरी कोशिश है रिश्तों को ताजगी देना

- बहरीन के उद्यमियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं

- बहरीन से बहुत पुराना व्यापारिक संबंध रहे हैं

- बहरीन से हमारा संबंध व्यापार से भी ऊपर है

- पीएम मोदी ने भी भारतीयों को जन्माष्टमी की बधाई दी

- गुजरात से बहरीन के पुरान संबंध है

- दोनों देशों के समाज ने आपस में बहुत कुछ पाया है

- 200 साल पुराना है श्रीनाथ मंदिर

- श्रीनाथ मंदिर बहरीन का सबसे पुुराना मंदिर है

- श्रीनाथ मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगा

- गुजरातियों का भगवान कृष्ण से पुराना संबंध रहा है

- बहरीन ने भारतीय आस्था को सहेज कर रखा है

- बहरीन को बढ़ाने में भारतीयों को बहुत बड़ा योगदान है

- बहरीन में भी कृष्ण की मुरली गुंजती होगी

- बहरीन ने भारतीयों को बढ़ने के लिए पंख दिए हैं

- हमारा रिश्ता सरकारों का नहीं संस्कारों का है

- बहरीन की सरकार भारतीयों की बहुत तारीफ करती है

- तारीफ भारतीयों की होती है और सीना मेरा चौड़ा होता है

- बहरीन में कल से श्रीनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा

- बहरीन में कृष्ण कथा सुनने की परंपरा रही है

- भारत में इज ऑफ लीविंग हमारी प्राथमिकता है

- भारत में आज बदलाव महसूस किया जा सकता है

- हर भारतीय माथा ऊंचा करके जी रहा है

- भारतीय अब आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं

- गरीब परिवार के लिए हमारी सरकार ने घर बनवाए हैं

- दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है

- देश के करोड़ों परिवारों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है

- 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य सुरक्षा दिया है

- मैं नए संकल्प को सिद्ध करने में जुटा हूं

- करोड़ों भारतीयों के सहयोग से भारत अब आगे बढ़ रहा है

- हर भारतीय का सपना पूरा होने का भरोसा है

- लगभग हर परिवार बैंक से जुड़ गया है

- 5 ट्रिलियन की अर्थव्यस्था हासिल करने का लक्ष्य है

- अर्थव्यस्था बढ़ेगी तो सबकी आय भी बढ़ेगी

- हर रैंकिंग में भारत आज सुधार कर रहा है

- बहरीन के मेरे दोस्त में इसका लाभ उठाने के लिए उत्सुक होंगे

- हमने पसीना बहाने की पूरी तैयारी की है

- आज रिकॉर्ड स्तर पर भारत में FDI आ रहा है

- डिजिटल लेन-देन की चर्चा आज पूरे विश्व में है

- रूपे कार्ड दुनिया भर में लेन-देन के लिए पसंद किया जा रहा है

- बहरीन में बी बहुत जल्द ही रूपे कार्ड लॉंच किया जाएगा

- पांच साल में हम मजबूत नींव बना चुके हैं

- विश्वभर में भारतीय अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं

- राष्ट्र सिर्फ सरहदों से नहीं गर्व से उठे सिरों से भी बनता है

- सात सिंतबर को भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा

- भारत के स्पेस मिशन की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है

- आज मेरे अंदर बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है

- पीएम मोदी ने बहरीन से अरूण जेटली को श्रद्धांजलि दी

- जेटली ने आज ही अपना देह छोड़ दिया है

- आज मेरा दोस्त अरूण चला गया

- कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साथी छोड़कर चला गया

- मैं इतना दूर हूं और मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया

- मैं बहरीन की धरती से जेटली को श्रद्धांजलि देता हूं

- मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं

PM Modi to Indian community in Bahrain: I will visit Shrinathji Temple tomorrow and will pray for peace & prosperity in this country. It is also a matter of happiness that renovation of this temple will also officially begin tomorrow. pic.twitter.com/UDFsf3oo1u — ANI (@ANI) August 24, 2019

PM Narendra Modi addressing Indian community in Bahrain: It is the sacred festival of #janmashtmi today. I wish you & the entire Indian community across the world on 'Krishna Janmotsav' pic.twitter.com/6rz89R2mGT — ANI (@ANI) August 24, 2019

PM Modi to Indian community in Bahrain: When you talk to your family members in India, they tell you they feel a change in the environment. Do you feel a change in India? Do you see a change in the attitude of India? Confidence of India has increased or not? pic.twitter.com/02jo7pr94i — ANI (@ANI) August 24, 2019

पीएम मोदी UAE के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित

बता दें कि इससे पहले तीन देशों के दौरे के दूसरे पड़ाव में संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अबू धाबी से बहरीन के लिए रवाना हुए। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए।

इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्राउन प्रिंस की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'एक विशेष दोस्त की ओर से एक विशेष संकेत। संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक छोटी लेकिन उल्लेखनीय यात्रा। यात्रा के पूरा होने के बाद एक विशेष भाव से परिपूर्ण क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को विदा किया। मोदी अपने विदेशी दौरे के तीसरे चरण में मनामा, बहरीन के लिए रवाना।'

इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'क्राउन प्रिंस के साथ एक असामान्य बैठक हुई। हमने कई विषयों के बारे में बात की, जिसमें भारत और यूएई के बीच व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीके शामिल हैं। बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है।'

बहरीन में 200 साल पुराने श्री कृष्‍ण मंदिर का होगा भव्‍य निर्माण, कल पीएम मोदी रखेंगे नींव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायेद’ से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने रुपे कार्ड लॉन्च करने के अलावा महात्मा गांधी के डाक टिकट भी जारी किए।

पीएम मोदी ने इससे पहले यूएई के शासक मोहम्मद बिन रशीद अल माकतौम जो कि संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति भी हैं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यूएई हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है।

