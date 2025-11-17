Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

RJD पर टिप्पणी करने से बढ़ा विवाद, JDU समर्थक मामाओं ने भांजे को तड़पा-तड़पा कर मारा…

MP News: मध्यप्रदेश के गुना में बिहार की दो क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थकों के बीच ऐसी बहस हुई कि एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गुना

image

Himanshu Singh

Nov 17, 2025

MP News: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बंपर सीटें हासिल की हैं। इधर, आरजेडी को बुरी हार झेलनी पड़ी। इसी बात को लेकर मामाओं और भांजे में बहस हो गई। फिर क्या गुस्से में आए मामाओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी के समर्थक भांजे को मौत के घाट उतार दिया।

पूरा मामला, मध्यप्रदेश के गुना शहर के कैंट इलाके का है। रविवार की रात युवक अपने मामाओं के साथ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी को लेकर मामाओं ने टिप्पणी कर दी। जिससे बहस छिड़ गई, तभी नशे ही हालत में मामाओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने पहले तो भांजे को पीटा और फिर उसका मुंह कीचड़ में डूबाकर हत्या कर दी।

इधर, पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस लाइन में बन रहे क्वार्टर में एक मजदूर की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान शंकर मांझी बिहार निवासी के रूप में की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान राजेश मांझी और तूफानी मांझी के रूप में की गई है। यह दोनों बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 07:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / RJD पर टिप्पणी करने से बढ़ा विवाद, JDU समर्थक मामाओं ने भांजे को तड़पा-तड़पा कर मारा…

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चुपके से घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी, भड़के लोगों ने चिपका दी चेतावनी- होगी दंडात्मक कार्रवाई

guna smart meter controversy warning notices power cut threat mp news
गुना

बड़ी खबर: गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार, दिया बड़ा आदेश

deva pardesi murder case supreme court CBI mp police delayed arrests
गुना

‘हमने बच्चों सा पाला है’, BJP ऑफिस के लिए पेड़ कटे तो आदिवासी महिला ने फेंके पत्थर

guna bjp office land controversy tribal woman protest stone pelting mp news
गुना

एमपी में ‘मंत्री जी’ के फोन पर रूक गई अतिक्रमण की कार्रवाई, 3 हजार बीघा से हटाया जाना था कब्जा

guna news
गुना

बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

electricity company transformer stolen green paint corruption mp news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.