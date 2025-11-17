RJD पर टिप्पणी करने से बढ़ा विवाद, JDU समर्थक मामाओं ने भांजे को तड़पा-तड़पा कर मारा…

MP News: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बंपर सीटें हासिल की हैं। इधर, आरजेडी को बुरी हार झेलनी पड़ी। इसी बात को लेकर मामाओं और भांजे में बहस हो गई। फिर क्या गुस्से में आए मामाओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी के समर्थक भांजे को मौत के घाट उतार दिया।



पूरा मामला, मध्यप्रदेश के गुना शहर के कैंट इलाके का है। रविवार की रात युवक अपने मामाओं के साथ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी को लेकर मामाओं ने टिप्पणी कर दी। जिससे बहस छिड़ गई, तभी नशे ही हालत में मामाओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने पहले तो भांजे को पीटा और फिर उसका मुंह कीचड़ में डूबाकर हत्या कर दी।



इधर, पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस लाइन में बन रहे क्वार्टर में एक मजदूर की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान शंकर मांझी बिहार निवासी के रूप में की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान राजेश मांझी और तूफानी मांझी के रूप में की गई है। यह दोनों बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले हैं।

