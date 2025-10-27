राजस्थान में जमीन के लिए ‘भाजपा नेता’ ने किसान पर चढ़वाई कार, बचाने गई बेटी-भतीजी के कपड़े फाड़े

जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच ग्राम गणेशपुर निवासी रामस्वरूप नागर और उनके परिवार के अन्य लोग विनोद बाई, राजेंद्र नागर सहित दो बेटियों के खेत की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश, नवीन सहित करीब 10-15 लोगों ने रास्ते में उन्हें घेर लिया। बताया गया कि पूर्व रंजिश के चलते इन सभी ने परिवार पर अचानक हमला बोल दिया। दरअसल पीड़ित पक्ष की राजस्थान में एक भूमि है। जिस पर इसी गांव में रहने वाले दूसरा पक्ष भी अपना हक जता रहा है।



परिजनों ने बताया कि दबंगों ने पहले लाठी-डंडों और फर्सा से हमला किया। जिससे रामस्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने कार उसके ऊपर चढ़ा दिया। हादसे में रामस्वरूप के दोनों हाथ-पैर टूट गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान जब परिवार की महिलाएं और दो नाबालिग बेटियां पिता को बचाने के लिए आगे आईं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने बदले और प्रतिशोध की भावना में किशोरियों के कपड़े तक फाड़ दिए।