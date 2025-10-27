राजस्थान में जमीन के लिए ‘भाजपा नेता’ ने किसान पर चढ़वाई कार, बचाने गई बेटी-भतीजी के कपड़े फाड़े

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। जहां एक शख्स की हत्या कर दी गई। दबंगों ने खेत जा रहे एक किसान परिवार पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया। फिर उसे थार से कुचल दिया। दबंगों ने पिता को बचाने आई बेटियों के कपड़े भी फाड़ दिए। यह पूरा विवाद मृतक के मामा की राजस्थान में स्थित छह बीघा जमीन के लिए हुआ।
हालांकि, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी हुकुम सिंह नागर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी भाजपा नेता बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच ग्राम गणेशपुर निवासी रामस्वरूप नागर और उनके परिवार के अन्य लोग विनोद बाई, राजेंद्र नागर सहित दो बेटियों के खेत की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश, नवीन सहित करीब 10-15 लोगों ने रास्ते में उन्हें घेर लिया। बताया गया कि पूर्व रंजिश के चलते इन सभी ने परिवार पर अचानक हमला बोल दिया। दरअसल पीड़ित पक्ष की राजस्थान में एक भूमि है। जिस पर इसी गांव में रहने वाले दूसरा पक्ष भी अपना हक जता रहा है।
परिजनों ने बताया कि दबंगों ने पहले लाठी-डंडों और फर्सा से हमला किया। जिससे रामस्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने कार उसके ऊपर चढ़ा दिया। हादसे में रामस्वरूप के दोनों हाथ-पैर टूट गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान जब परिवार की महिलाएं और दो नाबालिग बेटियां पिता को बचाने के लिए आगे आईं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने बदले और प्रतिशोध की भावना में किशोरियों के कपड़े तक फाड़ दिए।
जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रामस्वरूप नागर की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिवार वाले वापस अस्पताल आ गए। पुलिस ने मामले में लगभग एक दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इस हत्या के पीछे भाजपा नेता महेंद्र नागर का हाथ का बताया जा रहा है। वह गणेशपुरा बूथ अध्यक्ष और कुड़का पंचायत का सरपंच रह चुका है। वह पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का समर्थक माना जाता है। उसकी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। इधर, कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि महेंद्र नागर की छवि दबंग के रूप में है। वह गांव के लोगों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद लेता है।
मृतक रामस्वरूप की हत्या के आरोप जितेंद्र नागर पर भी हैं। उसकी एक तस्वीर भी सामने भी है। जिसमें वह थार पर फरसे पर केट काटता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि रामस्वरूप की पर जितेंद्र नागर की थार चढ़ाई गई थी।
पत्रिका से बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने बताया कि हमें जैसे जानकारी मिली कि महेंद्र नागर की संलिप्ता हत्याकांड में है। हमने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया है। सभी पदों के दायित्व से मुक्त कर दिया है।
थाना प्रभारी जयनारायण शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से मारपीट का मामला दर्ज किया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने जो शिकायत की थी, उसी आधार पर एफआईआर दर्ज की है। कपड़े फाड़े जाने की बात हमें नहीं बताई।
