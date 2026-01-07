315 बोर की बंदूकों से श्मशान में चली अंधाधुंध गोलियां, अंतिम संस्कार से भागे लोग

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेजराचक में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान पारदी गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। रामपूजन पारदी गैंग के बदमाशों ने श्मशान घाट पर ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला के सीने में गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।