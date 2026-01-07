315 बोर की बंदूकों से श्मशान में चली अंधाधुंध गोलियां, अंतिम संस्कार से भागे लोग

funeral फोटो सोर्स AI Image
MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेजराचक में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान पारदी गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। रामपूजन पारदी गैंग के बदमाशों ने श्मशान घाट पर ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला के सीने में गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।
जानकारी के अनुसार, खेजराचक निवासी झुमरबाई पारदी (70) का बुधवार सुबह बीमारी के कारण निधन हो गया था। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच परिजन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे। पीड़ित परिवार की जानदू पारदी ने बताया कि जब शव को मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक रामपूजन पारदी गैंग के 15-16 हथियारबंद हमलावरों ने गाली गलौंच शुरू कर हमला कर दिया।
हमलावरों ने 315 बोर की बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलाबारी में मोरबाई पारदी (50) पति संग्राम के सीने में एक गोली जा धंसी, जिससे वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ीं। अचानक हुए इस हमले से श्मशान में भगदड़ मच गई और अन्य परिजनों ने झाडिय़ों व पत्थरों की ओट लेकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। परिजनों का आरोप है कि इस हमले में रामपूजन पारदी के साथ ओम, कृष्णा, वीरेन्द्र, अंबर, राजवीर, युवराज और धनराज सहित अन्य लोग शामिल थे।
घटना के पीछे लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल 8 सितंबर को भी इसी परिवार के खेरु पारदी (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय विवाद महज भैंसों के खेत में घुसने को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते हत्या में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी पक्ष उन पर लगातार हमले कर रहा है और अब तक दो बार गांव में घुसकर फायरिंग कर चुका है।
महिला को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हडक़ंप मच गया। गंभीर रूप से घायल मोरबाई को निजी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उपचार में जुटी है।
