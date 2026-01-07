7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

315 बोर की बंदूकों से श्मशान में चली अंधाधुंध गोलियां, अंतिम संस्कार से भागे लोग

MP News: जब शव को मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक रामपूजन पारदी गैंग के 15-16 हथियारबंद हमलावरों ने गाली गलौंच शुरू कर हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Astha Awasthi

Jan 07, 2026

funeral

funeral फोटो सोर्स AI Image

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेजराचक में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान पारदी गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। रामपूजन पारदी गैंग के बदमाशों ने श्मशान घाट पर ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला के सीने में गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

अंतिम संस्कार के समय हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, खेजराचक निवासी झुमरबाई पारदी (70) का बुधवार सुबह बीमारी के कारण निधन हो गया था। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच परिजन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे। पीड़ित परिवार की जानदू पारदी ने बताया कि जब शव को मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक रामपूजन पारदी गैंग के 15-16 हथियारबंद हमलावरों ने गाली गलौंच शुरू कर हमला कर दिया।

हमलावरों ने 315 बोर की बंदूकों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलाबारी में मोरबाई पारदी (50) पति संग्राम के सीने में एक गोली जा धंसी, जिससे वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ीं। अचानक हुए इस हमले से श्मशान में भगदड़ मच गई और अन्य परिजनों ने झाडिय़ों व पत्थरों की ओट लेकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। परिजनों का आरोप है कि इस हमले में रामपूजन पारदी के साथ ओम, कृष्णा, वीरेन्द्र, अंबर, राजवीर, युवराज और धनराज सहित अन्य लोग शामिल थे।

पुरानी रंजिश और वर्चस्व की जंग

घटना के पीछे लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल 8 सितंबर को भी इसी परिवार के खेरु पारदी (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय विवाद महज भैंसों के खेत में घुसने को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते हत्या में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी पक्ष उन पर लगातार हमले कर रहा है और अब तक दो बार गांव में घुसकर फायरिंग कर चुका है।

गांव और अस्पताल में पुलिस बल तैनात

महिला को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हडक़ंप मच गया। गंभीर रूप से घायल मोरबाई को निजी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम उपचार में जुटी है।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / 315 बोर की बंदूकों से श्मशान में चली अंधाधुंध गोलियां, अंतिम संस्कार से भागे लोग

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुना के आदिवासियों का छलका दर्द, कहा- महाराज! जानवर भी न पिएं ऐसा पानी

tribals of Guna forced to drink dirty water Indore contaminated water case mp news
गुना

भाजपा विधायक के गांव में पुलिस का डर खत्म, ग्रामीणों ने किया पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल

stone pelting on police in BJP MLA Priyanka Meena penchi village guna mp news
गुना

गिड़गिड़ाते रहे माता-पिता…तड़पती रही मासूम…अंत में बाइक पर ले जाना पड़ा शव, दर्दनाक है कहानी

गुना

लड़की नहीं सौंपी तो कर दिया हमला, चार पुलिस कर्मी घायल, पुलिस ने घेरा गांव

Four policemen injured in attack by villagers in Guna
गुना

‘सत्ता का केंद्र’ बनेगा एमपी का ये शहर, बदलेगी जिले की तकदीर

mp news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.