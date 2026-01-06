भाजपा विधायक के गांव में पुलिस का डर खत्म, ग्रामीणों ने किया पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल

ग्रामीणों ने बताया कि अपहरण की चांचौड़ा थाने की पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करने से लोग नाराज थे। पुलिस राजनीतिक दबाव में अपहरण के आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं कर रही है। इसको लेकर गांव के लोगों ने बीते ही रोज चांचौड़ा पुलिस थाने का लड़की के परिजनों ने घेराव किया था, जहां चांचौड़ा टीआई मनोज मेहरा ने घेराव करने वालों को समझाया था कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और लड़की को उसके परिजनों को सौप दिया जाएगा। इन प्रदर्शनकारियों ने दो दिन में कार्रवाई न होने पर जंगी आंदोलन और चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी थी।