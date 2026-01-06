6 जनवरी 2026,

गुना

भाजपा विधायक के गांव में पुलिस का डर खत्म, ग्रामीणों ने किया पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल

MP News: बीजेपी विधायक प्रियंका मीना के गांव पेंची में प्रेम प्रसंग को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जहां पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गई।

गुना

Akash Dewani

Jan 06, 2026

Stone Pelting on Police: नए साल के पांचवें दिन ही जिले की चांचौड़ा पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला गुना के चांचौड़ा थानांतर्गत और चांचौड़ा की भाजपा विधायक प्रियंका मीना (BJP MLA Priyanka Meena) के गांव पेंची यानी नेशनल हाईवे-46 का है। एक लड़की के अपहरण से गुस्साए ग्रामीण मीना समाज के लड़के के घर को जलाने की धमकी देकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। (MP News)

गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव

बीनागंज पुलिस चौकी की टीम से आमना-सामना हो गया। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने उनको यहीं रोकने का प्रयास किया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया और वहां पहुंचे चार पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि पथराव एवं लाठी-डंडों से प्राणघातक हमला कर दिया। इससे पुलिस कर्मी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए बीनागंज स्वास्थ्य केन्द्र से गुना जिला अस्पताल भेजा गया है। दो पुलिस कर्मियों की हालत गंभीर है।

इस वजह से नाराज थे ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि अपहरण की चांचौड़ा थाने की पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करने से लोग नाराज थे। पुलिस राजनीतिक दबाव में अपहरण के आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं कर रही है। इसको लेकर गांव के लोगों ने बीते ही रोज चांचौड़ा पुलिस थाने का लड़की के परिजनों ने घेराव किया था, जहां चांचौड़ा टीआई मनोज मेहरा ने घेराव करने वालों को समझाया था कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और लड़की को उसके परिजनों को सौप दिया जाएगा। इन प्रदर्शनकारियों ने दो दिन में कार्रवाई न होने पर जंगी आंदोलन और चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी थी।

लड़के के घर में आग लगाने की धमकी

सोमवार को लड़की के परिवार वाले काफी भीड़ के साथ पुनः चौकी पर एकत्रित हो गए और यहां पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर नाराजगी जताई और संदेही लड़के का घर जलाने की चेतावनी देकर पेंची की और रवाना हो गई। भीड़ ने नेशनल हाईवे-46 पर जाम लगाने की कोशिश की, जिसको रोकने का प्रयास चांचौड़ा पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक नरेन्द्र झा और मोनू करारे ने किया तो भीड़ ने इनको बंधक बनाया और पीटा।

इसकी सूचना के बाद रूटीन पेट्रोलिंग पर बीनागंज पुलिस चौकी का वाहन वहां पहुंच गया, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया इस भीड़ की चपेट में एसएएफ के एएसआई नवाब सिंह और पुलिस के प्रधान आरक्षक मंगल सिंह तोमर समेत कई पुलिस कर्मी आ गए। कुछ पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंकी और दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

जिले के पुलिस और प्रशासनिक अफसर सक्रिय हुए और उन्होंने जिले भर का पुलिस फोर्स और अफसरों को तत्काल चांचौड़ा भेजा। घायल हुए चारों पुलिस कर्मियों को पहले बीनागंज स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

यहां घायलों का देखने कलेक्टर किशोर कन्याल और पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी भी पहुंचे। उधर चांचौड़ा एसडीओपी मनोज झा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में लड़की के परिजनों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। (MP News)

06 Jan 2026 08:01 am

