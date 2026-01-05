5 जनवरी 2026,

सोमवार

गुना

लड़की नहीं सौंपी तो कर दिया हमला, चार पुलिस कर्मी घायल, पुलिस ने घेरा गांव

Guna- लड़की को जबरन अपने घर ले जाने पर पुलिस से हुआ विवाद

गुना

image

deepak deewan

Jan 05, 2026

Four policemen injured in attack by villagers in Guna

गुना में ग्रामीणों के हमले में चार पुलिस कर्मी घायल

Guna- मध्यप्रदेश के गुना में लड़की के विवाद में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इससे चार पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। गुना के चांचौड़ा थानान्तर्गत पेंची गांव के नजदीक मेहमनपुर के लोधा समाज के लोगों ने पुलिस पर हमला किया। हमले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है। मामला लोधा समाज की एक लड़की का है जिसे मीना समाज का एक युवक भगाकर ले गया था। समाज के लोगों ने लड़की को उन्हें सौंपने की मांग की। इसपर विवाद बढ़ने पर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया।

जानकारी के अनुसार लोधा समाज की लड़की को मीना समाज का एक युवक भगाकर ले गया था। अपहरण की गई लड़की के परिजन पुलिस से उसको बरामद करने की मांग कर रहे थे। मेहमनपुर गांव के लोगों ने इस बात को लेकर बीते रोज चांचौड़ा पुलिस थाने का घेराव भी किया था।

गांववालों के हमले में चार पुलिस कर्मी घायल

इसी बीच चांचौड़ा पुलिस लड़की और लड़के को पकड़कर ले आई। लड़की के परिजन उक्त लड़की को जबरन अपने घर ले जाना चाहते थे पर वह जाना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर पुलिस से विवाद हुआ। इसपर लोधा समेत गांव के अन्य समाज के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। गांववालों के हमले में चार पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले बीनागंज भेजा गया जहां से जिला अस्पताल रिफर किया गया।

पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया

पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद जिलेभर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मय पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

