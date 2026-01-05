लड़की नहीं सौंपी तो कर दिया हमला, चार पुलिस कर्मी घायल, पुलिस ने घेरा गांव

Guna- मध्यप्रदेश के गुना में लड़की के विवाद में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इससे चार पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। गुना के चांचौड़ा थानान्तर्गत पेंची गांव के नजदीक मेहमनपुर के लोधा समाज के लोगों ने पुलिस पर हमला किया। हमले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है। मामला लोधा समाज की एक लड़की का है जिसे मीना समाज का एक युवक भगाकर ले गया था। समाज के लोगों ने लड़की को उन्हें सौंपने की मांग की। इसपर विवाद बढ़ने पर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया।