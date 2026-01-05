गिड़गिड़ाते रहे माता-पिता…तड़पती रही मासूम…अंत में बाइक पर ले जाना पड़ा शव, दर्दनाक है कहानी

MP News: उस पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बाइक पर वह अपनी पांच महीने की मासूम बच्ची को घुमाता था। उसका शव ही बाइक पर ले जाना पड़ेगा। ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला कहीं और नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी का है। जहां सिस्टम की नाकामी एक बार फिर से उजागर हुई है।



दरअसल, लटेरी में पांच महीने की बच्ची दूसरे बच्चों के साथ अलाव ताप रही थी। उसी दौरान वह उसमें गिर गई। मासूम को इलाज के लिए पहले विदिशा जिले के लटेरी में ले जाया गया, जहां पिता इलाज न मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मियों से गुना ले जाने के लिए एबुंलेंस दिलाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन यहां भी उसे सिस्टम की असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ा। करीब डेढ़ घंटे तक उसे कागजी खानापूर्ति के नाम पर यहां से वहां भटकाते रहे। लापरवाही के चलते मासूम ने दम तोड़ दिया।