लव मैरिज के 6 महीने बाद कमरे में मिले पति-पत्नी के सड़े हुए शव

पुलिस ने बताया कि मृतक युवक का नाम सूरज सहरिया (24) और युवती का नाम आरती है। सूरज बजरंगगढ़ की बीस भुजा कॉलोनी का रहने वाला था जबकि युवती की गुमशुदगी बजरंगगढ़ थाने में दर्ज है। दोनों ने करीब 6 महीने पहले लव मैरिज की थी और रूठियाई ईंट भट्टों के पास बने कमरे में रह रहे थे। सूरज के भाई के मुताबिक दो दिन से सूरज और आरती दिखाई नहीं दिए इसलिए वो उनके कमरे पर पहुंचा था। काफी दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शक होने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सूरज फांसी पर लटका हुआ था और आरती जमीन पर मृत पड़ी थी।