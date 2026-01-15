100 करोड़ जमीन केस: ‘कागजी सजा’ पर कहा कि अस्थायी प्रकृति की सजाएं देने की प्रवृत्ति अपनाए हैं, याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि 12 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक ने संबंधित अधिकारी पर निंदा (सेंशर) का दंड लगाया गया है। हालांकि, राज्य के वकील ने यह भी स्वीकार किया कि जबलपुर पीठ के एक पूर्व निर्णय के अनुसार निंदा की अवधि मात्र एक वर्ष की होती है। अर्थात एक वर्ष के बाद अधिकारी को सभी लाभ स्वतः मिल जाते हैं। शासन ने की ओर से कहा गया कि जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। यह सरकारी जमीन है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर इस प्रकार की हल्की सज़ा दी गई, ताकि संबंधित अधिकारी एक वर्ष बाद सभी लाभ हासिल कर सके और किसी प्रकार का वास्तविक दंड प्रभावी न हो। विभाग अपने तरीकों और साधनों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और न ही वह अपने अधिकारियों को न्यायालयी कार्यवाहियों के प्रति सचेत बनाने में रुचि दिखा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे आदेश पारित करने की कोशिश की जा रही है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ठोस दंड न मिले।