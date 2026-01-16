आतंकी हमले से निपटने के लिए 140 कमांडो करेंगे हाई-इंटेंसिटी मॉक ड्रिल

ग्वालियर. आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के कमांडो ग्वालियर में उतरेंगे। करीब 140 कमांडो 4 से 7 फरवरी तक चार रात लगातार हाई-इंटेंसिटी मॉक ड्रिल करेंगे। यह अभ्यास रात के समय महाराजपुरा एयरबेस, सेना छावनी और बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में आयोजित किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में एनएसजी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, आपातकालीन सेवाएं, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भी शामिल होंगी। इसका उद्देश्य वास्तविक आपात स्थिति में सभी एजेंसियों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है।