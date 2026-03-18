38 माह, 43 सुनवाई… लैंडफिल साइट जस की तस, आधे शहर में कचरा व्यवस्था बेपटरी

ग्वालियर. शहर की सफाई व्यवस्था और लैंडफिल साइट पर जमा कचरे को हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर 38 महीनों में 43 सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हाईकोर्ट की लगातार सख्ती और निर्देशों के बावजूद नगर निगम न तो लैंडफिल साइट से कचरा हटा पाया है और न ही शहर के सभी वार्डों में नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सका है। स्थिति यह है कि निगम अब तक केवल रिपोर्ट पेश कर फाइल का आकार बढ़ाता रहा, जबकि जमीन पर सुधार न के बराबर दिखा।