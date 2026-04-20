MP में राजधानी एक्सप्रेस में खाना सप्लाई करने वाले वेंडर्स से मारपीट, 6 GRP आरक्षक सस्पेंड

मामला शनिवार रात का है। ट्रेनों में खाना सप्लाई करने वाले वेंडर अमित धाकरे और राघव सिंह ने जीआरपी के आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाया। वेंडर्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वह बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस खाना सप्लाई कर लौट रहे थे, तभी जीआरपी स्टाफ ने उन्हें रोका। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और जीआरपी के आरक्षकों ने उनके साथ मारपीट भी की। बाद में वेंडर्स ने थाने में जाकर न तो लिखित शिकायत दी और न ही मेडिकल परीक्षण कराया। हालांकि रविवार को आपसी समझौता हो गया था लेकिन तब तक मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका था।