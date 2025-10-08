डिजिटल प्रेमी ने किया फरेब हताश प्रेमिका पाकिस्तान बार्डर पहुंची, दोस्त बनकर पुलिस ने ढूंढा

पुलिस का कहना है महिला कुलविंदर कौर (परिवर्तित नाम) मूलत: अमृतसर (पंजाब) की रहने वाली है। पिछोर (डबरा) में उसकी ससुराल है। कुलविंदर की सोशल मीडिया पर अनजान युवक से दोस्ती और इश्क हो गया। डिजिटल आशिक खुद को अमृतसर का रहने वाला बताकर धोखा देता। डिजिटल इश्क में फंसी कुलविंदर ने भी उसका नाम पता तक नहीं पूछा। फरेबी भरोसा दिलाता रहा कि पति को छोडक़र आएगी तो उसे पत्नी बनाएगा। झांसे में आकर कुलविंदर ने भागने का प्लान बनाया। इसलिए बेटे (9) को पढ़ाने का हवाला देकर तीन महीने पहले बहोडापुर में किराए के मकान लिया। पति और बेटे को लेकर यहां आ गई। प्लान के मुताबिक 24 अगस्त को पति को सोता छोडक़र बेटे को लेकर रवाना हो गई। लेकिन उसके आने की खबर सुनकर डिजिटल आशिक मोबाइल बंद कर लापता हो गया।