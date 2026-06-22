सूर्य मिथुन में बुध के साथ बना रहे बुधादित्य योग, राजनीति और बाजार में दिखाई देगा बड़ा असर

-मेष : दफ्तर में बॉस आपके मुरीद होंगे, नई जिम्मेदारी और तगड़ा मुनाफा तय है।

-वृष : छप्परफाड़ कमाई के योग हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी।

-मिथुन : तरक्की तो मिलेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहेगा। किसी को उधार दिया तो पैसा डूबेगा।

-कर्क : किस्मत के भरोसे न बैठें, मेहनत ही पार लगाएगी। कोर्ट-कचहरी के चक्करों से बड़ी राहत मिल सकती है।

-सिंह : सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ेगी। अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे।

-कन्या : व्यापारियों को बिजनेस के विस्तार व निवेश के लिए अच्छा समय है।

-तुला : मानसिक तनाव और सेहत में गिरावट आ सकती है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई से फोकस डिगेगा, संभलकर रहें।

-वृश्चिक : दफ्तर में स्थानांतरण का पत्र हाथ में आ सकता है। गुस्सा रहेगा, धैर्य रखें। किसी पुराने यार से मुलाकात होगी।

-धनु : नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रास्ता साफ होगा। बड़ा निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय लें।

-मकर : घर में शहनाइयां या मांगलिक कार्य के योग हैं। आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, ट्रिप पर जा सकते हैं।

-कुंभ : प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में झंडे गाड़ने का समय है। करियर के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं।

-मीन : नई नौकरी या नई कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। नया वाहन या मकान खरीदने का पुराना सपना सच हो सकता है।