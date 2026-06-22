‘पकड़ो भाग न पाए…’,ग्वालियर में सलवार-सूट पहनकर सर्जिकल वॉर्ड में पहुंचा आदमी, दोस्त को घोंपे चाकू

सिंगल बस्ती, मुरैना निवासी रचना (26) ने बताया कि वह अपने पति देवेंद्र मौर्य (32) के साथ मजदूरी करती है। देर रात दंपति को गुढ़ागुढ़ी का नाका पर पुट्टी से भरा ट्रक खाली करने का काम मिला था। मजदूरी के लिए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पप्पू भदौरिया भी उनके साथ काम पर पहुंचे थे। रात करीब 3 बजे काम खत्म हुआ, लेकिन उस समय घर लौटने का कोई साधन नहीं मिला, इसलिए तीनों वहीं दुकान के बाहर बैठ गए। मजदूरी का पैसा मिलने पर देवेंद्र ने धर्मेंद्र और पप्पू के साथ शराब पार्टी का प्लान बनाया। तीनों शराब पीने चले गए। थोड़ी देर बाद देवेंद्र लौट आया, जबकि धर्मेंद्र और पप्पू शराब पीते रहे।