ग्वालियर…गजब इंजीनियरिंग, चंबल कॉलोनी में पेड़ों के बीच से बना दी भूल-भुलैया सडक़

ग्वालियर. मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब इंजीनियरिंग के किस्से थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले भोपाल में 90 डिग्री पर फ्लाईओवर, फिर इंदौर में भी ऐसा ही एक अजूबा पुल तान दिया। ग्वालियर में जेड-शेप नाला सुर्खियों में रहा, अब एक ऐसी सडक़ का नमूना सामने आया है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। हाउङ्क्षसग बोर्ड ने चंबल कॉलोनी में एक ऐसी सडक़ तैयार कर दी है, जहां से वाहन गुजरना किसी एडवेंचर स्पोट््र्स से कम नहीं होगा। यहां पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट का स्टे है, ठेकेदार ने काम की जल्दबाजी में पेड़ काटे बिना ही सडक़ बनाना शुरू कर दिया। जब तक पेड़ नहीं कटेंगे ये सडक़ किसी काम की नही है, एक चौंकाने वाली बात ये है कि यहां से पेड़ों का ट्रांसप्लांट होगा, ऐसे में सडक़ बनने के बाद फिर से खुदेगी।