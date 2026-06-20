ग्वालियर : न प्लास्टिक, न शोर, बस सनातन परंपरा की ओर 22 को होगी वैदिक शादी, गोधूलि बेला में किया पूजन

ग्वालियर. आधुनिकता की अंधी दौड़, डीजे के कानफोड़ू शोर और प्लास्टिक कल्चर के इस दौर में तानसेन की नगरी ग्वालियर एक ऐसी अनोखी शादी की गवाह बनने जा रही है, जो समाज की आंखें खोलने के लिए काफी है। आगामी 22 जून को डॉ. आर्षी वशिष्ठ और मनीष मिश्रा परिणय सूत्र में बंधेंगे। संस्कारों की छांव में होने वाली ये शादी पूरी तरह दहेज मुक्त होगी। इस विवाह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें तामझाम संभालने के लिए कोई हाई-फाई इवेंट मैनेजर भी नहीं है।