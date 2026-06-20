जमीन नामांतरण के बदले महिला पटवारी ले रही थी रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

बताया जा रहा है कि, जिले के मुरार इलाके के सिरसौद गांव में रहने वाले मंशाराम ने 16 जून को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि, उसकी बहन गुड्डी की जमीन का सीमांकन और उसकी पत्नी सावित्रीबाई के नाम जमीन का नामांतरण कराने के लिए वो गूंधारा हल्का की पटवारी रेखा शाक्य के पास गए थे, लेकिन काम करने के एवज में उनकी ओर से 15 हजार रुपए की डिमांड की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वो पहले भी करीब साढ़े तीन हजार रूपए की रकम महिला पटवारी को दे चुका है, ताकि वो काम कर दें, बावजूद इसके वो और पैसों की डिमांड किए जा रही हैं।