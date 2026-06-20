37 दिन की दुल्हन निकली लुटेरी! नकदी-जेवर लेकर फरार, पति से 5 लाख की मांग का आरोप

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से शादी के नाम पर कथित ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पत्नी पर शादी के महज 37 दिन बाद घर से नकदी और जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि पत्नी अब अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पांच लाख रुपए की मांग कर रही है और रकम नहीं देने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है।