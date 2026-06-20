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37 दिन की दुल्हन निकली लुटेरी! नकदी-जेवर लेकर फरार, पति से 5 लाख की मांग का आरोप

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से शादी के नाम पर कथित ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पत्नी पर शादी के महज 37 दिन बाद घर से नकदी और जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि पत्नी अब अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पांच लाख रुपए की मांग कर रही है और रकम नहीं देने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है।

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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Jun 20, 2026

मुलाकात से रिश्ते तक का सफर, एक तरफ खिलखिलाते बच्चों के चेहरे, दूसरी ओर नए रिश्ते की शुरुआत में खुशियों की लहर

PHOTO : AI

ग्वालियर में युवक ने पत्नी, सास और परिजनों पर शादी के नाम पर ठगी का लगाया आरोप; रकम नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से शादी के नाम पर कथित ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पत्नी पर शादी के महज 37 दिन बाद घर से नकदी और जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि पत्नी अब अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पांच लाख रुपए की मांग कर रही है और रकम नहीं देने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है।

पीड़ित राहुल जाटव, निवासी मुगलपुरा (बिजौली), ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल को राखी जाटव से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 23 मई को उसकी पत्नी घर में रखी नकदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। राहुल का आरोप है कि पत्नी के मायके वालों से संपर्क करने पर भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली।

पांच लाख रुपए की मांग का आरोप

राहुल का आरोप है कि पत्नी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर उससे पांच लाख रुपए की मांग कर रही है। उसका कहना है कि यदि रकम नहीं दी गई तो उसे देह व्यापार जैसे गंभीर मामलों में झूठा फंसा दिया जाएगा। इन कथित धमकियों के बाद राहुल ने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीरें

शिकायत के साथ राहुल ने पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट की कुछ तस्वीरें भी पुलिस को उपलब्ध कराई हैं। उसका दावा है कि इन तस्वीरों में पत्नी हथियार के साथ दिखाई दे रही है और फोटो के साथ धमकी भरे संदेश भी पोस्ट किए गए हैं। हालांकि इन तस्वीरों और आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

पूरे परिवार पर लगाया ठगी का आरोप

राहुल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अकेले काम नहीं करती, बल्कि उसकी मां, बहन और अन्य परिजन भी इस कथित गिरोह का हिस्सा हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी पहले भी कई शादियां कर चुकी है और अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन आरोपों की भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

पुलिसकर्मी पर भी लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि शिवपुरी पुलिस की साइबर सेल में पदस्थ एक सिपाही इस पूरे गिरोह से जुड़ा हुआ है और कथित रूप से इन लोगों की मदद करता है। पुलिस ने इस आरोप को भी जांच के दायरे में शामिल किया है। फिलहाल इस संबंध में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस बोली- जांच के बाद सामने आएंगे तथ्य

बेहट सर्किल के एसडीओपी मनीष यादव ने बताया कि युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पत्नी शादी के 37 दिन बाद घर से नकदी और जेवर लेकर चली गई। पुलिस पीड़ित के आवेदन के आधार पर महिला का पता लगाने और पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

20 Jun 2026 07:20 pm

Published on:

20 Jun 2026 07:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 37 दिन की दुल्हन निकली लुटेरी! नकदी-जेवर लेकर फरार, पति से 5 लाख की मांग का आरोप

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