रेलवे: बिना टिकट सफर करने वालों की अब खैर नहीं, 250 की जगह देना होगा 500 रुपए जुर्माना

ग्वालियर . ट्रेनों में बिना टिकट या दूसरों के टिकट पर मौज काटने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं है। रेल मंत्रालय ने अपनी नियमावली में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशियों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए और सख्त नियम 20 जून से प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं। इस नए आदेश के बाद अब ट्रेनों और स्टेशनों पर अवैध रूप से घूमने वालों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर रेलवे का डंडा चलना तय है। इससे पहले वर्ष 2013 में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा का न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया था, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना यानी 500 रुपए कर दिया गया है।