मेरे घर आई एक नन्ही परी…गाजे-बाजे और फूलों की बारिश के साथ आई लक्ष्मी

समाज के लिए एक सशक्त संदेश

पूरा परिवार और रिश्तेदार खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस मौके पर मानवेन्द्र सिंह-दीपिका यादव ने कहा कि यह सिर्फ हमारे घर का उत्सव नहीं, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। आने वाला कल बेटियों का है और उनकी पहचान से ही हमारा अस्तित्व है। उनका यह भी कहना है कि आज बेटा और बेटी दोनों ही बराबर हैं, उनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में बेटियों बेटों से भी बढक़र काम कर रही हैं।