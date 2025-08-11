11 अगस्त 2025,

मेमू के इंजन में ड्राइवर सीट पर बैठा मानसिक विक्षिप्त युवक, बोला-ट्रेन मैं चलाऊंगा

ग्वालियर

Pravendra Singh Tomar

Aug 11, 2025

ग्वालियर . ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमू ट्रेन में उस समय हडकंप मच गया , जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ट्रेन के इंजन में जा बैठा और बोला ट्रेन मैं चलाऊंगा। सहायक लोको पायलट ने उसे उतरने कहा तो वह हंगामा करने लगा और ट्रेन चलाने की जिद करने लगा। इसके बाद तीन चार सहायक लोको पायलट इंजन में आए और उसे काफी मुश्किल से बाहर निकाला। मानसिक विक्षिप्त युवक ने लोको पायलट के साथ मारपीट भी भी की। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल को दी गई।ग्वालियर से कैलारस के लिए मेमू शाम 4.55 बजे रवाना होती है। यह ट्रेन प्लेटफार्म तीन पर लगभग एक घंटे पहले आ जाती है।

सोमवार को भी यह ट्रेन शाम 4 बजे से पहले आ गई। ट्रेन के इंजन पर तैनात सहायक लोको पायलट की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह सहायक लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया।मेमू में होते है दो इंजनमेमू ट्रेन में दो इंजन होते हैं। यह मानसिक विक्षिप्त ट्रेन के दूसरे इंजन (झांसी एंड) की तरफ चढ़ गया। जबकि ट्रेन को आगरा एंड की तरफ से बिरला नगर से कैलारस की तरफ जाना था। सूत्रों की माने तो इस मानसिक व्यक्ति ने प्लेटफार्म एक पर भी दोपहर के समय यात्रियों के साथ हंगामा किया था।यात्रियों की लगी भीड़ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के साथ प्लेटफार्म के अधिकांश यात्री इंजन के पास पहुंच गए और इस वाकया को देखा। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्र थे। वहीं मानसिक व्यक्ति ने ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरने के बाद भी हंगामा किया।

Published on:

11 Aug 2025 10:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मेमू के इंजन में ड्राइवर सीट पर बैठा मानसिक विक्षिप्त युवक, बोला-ट्रेन मैं चलाऊंगा

