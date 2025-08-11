मेमू के इंजन में ड्राइवर सीट पर बैठा मानसिक विक्षिप्त युवक, बोला-ट्रेन मैं चलाऊंगा

सोमवार को भी यह ट्रेन शाम 4 बजे से पहले आ गई। ट्रेन के इंजन पर तैनात सहायक लोको पायलट की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह सहायक लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया।मेमू में होते है दो इंजनमेमू ट्रेन में दो इंजन होते हैं। यह मानसिक विक्षिप्त ट्रेन के दूसरे इंजन (झांसी एंड) की तरफ चढ़ गया। जबकि ट्रेन को आगरा एंड की तरफ से बिरला नगर से कैलारस की तरफ जाना था। सूत्रों की माने तो इस मानसिक व्यक्ति ने प्लेटफार्म एक पर भी दोपहर के समय यात्रियों के साथ हंगामा किया था।यात्रियों की लगी भीड़ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के साथ प्लेटफार्म के अधिकांश यात्री इंजन के पास पहुंच गए और इस वाकया को देखा। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्र थे। वहीं मानसिक व्यक्ति ने ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरने के बाद भी हंगामा किया।