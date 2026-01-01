दस्तावेजों में ओवर राइटिंग के आधार पर किया क्लेम खारिज, आयोग ने मानी सेवा में कमी, अब चुकाने होंगे 90 हजार

मामले के अनुसार, अमित जैन ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से ली गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली। पॉलिसी के दौरान 3 दिसंबर 2022 को अचानक तबीयत बिगड़ने पर एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया था। इलाज के बाद 10 दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज होने पर कुल 90,705 रुपए का व्यय हुआ। इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने 15 फरवरी 2023 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि इलाज से संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियां हैं और डिस्चार्ज समरी एवं अन्य रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं हैं। दस्तावेजों ओवर राइटिंग है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी इलाज से संबंधित कथित विसंगतियों को प्रमाणित करने में असफल रही। न तो अस्पताल में भर्ती होने पर सवाल उठाने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और न ही यह साबित किया जा सका कि उपचार फर्जी या अनावश्यक था।