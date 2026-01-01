1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

दस्तावेजों में ओवर राइटिंग के आधार पर किया क्लेम खारिज, आयोग ने मानी सेवा में कमी, अब चुकाने होंगे 90 हजार

स्टार हेल्थ को 90,705 रुपए क्लेम 45 दिन में चुकाने के आदेश

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 01, 2026

स्टार हेल्थ को 90,705 रुपए क्लेम 45 दिन में चुकाने के आदेश

स्टार हेल्थ को 90,705 रुपए क्लेम 45 दिन में चुकाने के आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में बीमा कंपनी को दोषी ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में अहम आदेश पारित किया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी का 90,705 रुपए का स्वास्थ्य बीमा क्लेम 45 दिनों के भीतर अदा करे। तय समय-सीमा में भुगतान न होने पर उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त किए जाने को सेवा में कमी करार दिया है और केवल तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है।

मामले के अनुसार, अमित जैन ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से ली गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली। पॉलिसी के दौरान 3 दिसंबर 2022 को अचानक तबीयत बिगड़ने पर एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया था। इलाज के बाद 10 दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज होने पर कुल 90,705 रुपए का व्यय हुआ। इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने 15 फरवरी 2023 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि इलाज से संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियां हैं और डिस्चार्ज समरी एवं अन्य रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं हैं। दस्तावेजों ओवर राइटिंग है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी इलाज से संबंधित कथित विसंगतियों को प्रमाणित करने में असफल रही। न तो अस्पताल में भर्ती होने पर सवाल उठाने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और न ही यह साबित किया जा सका कि उपचार फर्जी या अनावश्यक था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दस्तावेजों में ओवर राइटिंग के आधार पर किया क्लेम खारिज, आयोग ने मानी सेवा में कमी, अब चुकाने होंगे 90 हजार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ई-जीरो एफआइआर की शुरुआत के बाद 30 केस दर्ज, महीने में 100 पार जाने की आशंका

ग्वालियर

अब ‘जमीनों’ का भी होगा आधार नंबर, इसी से मिलेगी ‘किसान पेंशन’

land Aadhaar card
ग्वालियर

अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया।
ग्वालियर

कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।
ग्वालियर

काम हुआ शुरू , अभी तक शव फ्रीजर में रखे जाते है

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.