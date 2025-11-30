एंट्री करने जा रहा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 3 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में हल्के कोहरे ने दस्तक दे दी है। सूर्योदय के बाद एक घंटे तक कोहरे के कारण हल्की धुंध हो रही है। वहीं दिन में ठंडक का अहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से सर्दी रफ्तार पकड़ेगी। रात के तापमान में तेज गति से गिरावट आएगी।