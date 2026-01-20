भरे मेले से एक साल के मासूम का अपहरण, ठेले वाला गिरफ्तार

ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब भीड़ भरे बाजार से एक साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। पड़ोसी दुकानदार ठेला लगाने वाला युवक बच्चे को चुपचाप उठाकर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरा मेला घेर लिया और करीब ढाई घंटे की सघन तलाश के बाद आरोपी को बच्चे सहित गिरफ्तार कर लिया।