ग्वालियर

भरे मेले से एक साल के मासूम का अपहरण, ठेले वाला गिरफ्तार

ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब भीड़ भरे बाजार से एक साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। पड़ोसी दुकानदार ठेला लगाने वाला युवक बच्चे को चुपचाप उठाकर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरा मेला घेर लिया और करीब ढाई घंटे की सघन

Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 20, 2026

ढाई घंटे तक मचा हड़कंप, सीसीटीवी से खुली पोल, नशे की हालत में बच्चे सहित दबोचा गया आरोपी

ढाई घंटे तक मचा हड़कंप, सीसीटीवी से खुली पोल, नशे की हालत में बच्चे सहित दबोचा गया आरोपी

ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब भीड़ भरे बाजार से एक साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। पड़ोसी दुकानदार ठेला लगाने वाला युवक बच्चे को चुपचाप उठाकर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरा मेला घेर लिया और करीब ढाई घंटे की सघन तलाश के बाद आरोपी को बच्चे सहित गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार ललितपुर निवासी कमलेश जोशी परिवार सहित मेले में खिलौनों की दुकान लगाए हुए हैं। सोमवार दोपहर उनकी पत्नी एक वर्षीय बेटे यश को लेकर दुकान पर बैठी थीं। इसी दौरान ग्राहकों की भीड़ में महिला की नजर बच्चे से हटी और पास ही ठेला लगाने वाला पूरन बाथम मासूम को गोद में उठाकर मौके से फरार हो गया।

कुछ ही देर में बच्चा गायब देख परिवार में कोहराम मच गया। मां और नानी ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई।

ढाई घंटे तक खंगाला गया मेला

एसडीओपी मनीष यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मेले में तैनात कर दी गईं। जिस स्थान से बच्चा लापता हुआ था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें पूरन बाथम बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि परिजन आरोपी का नाम-पता नहीं जानते थे, जिससे तलाश में मुश्किलें आईं।

करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को ऑटोमोबाइल सेक्टर के पीछे नशे की हालत में बच्चे के साथ धर दबोचा। मासूम को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।

Updated on:

20 Jan 2026 06:06 pm

Published on:

20 Jan 2026 06:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / भरे मेले से एक साल के मासूम का अपहरण, ठेले वाला गिरफ्तार

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

पेड़ों की अवैध कटाई पर भी लगेगा अंकुश पेड़ों का भी होगा लेखा जोखा

ग्वालियर

रोड टैक्स में छूट मिलते ही पहले ही दिन वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला

टैक्स छूट का असर, दोपहिया से ज्यादा बिके चारपहिया वाहन
ग्वालियर

खांसी-बुखार के मरीज ओपीडी में 40% तक पहुंचे, 10-15 दिन तक नहीं जा रही खांसी

ग्वालियर

125 करोड़ फूंके, फिर भी प्रदूषण घटाने के तमाम दावे फेल, नॉन-अटेनमेंट सिटी घोषित

Air Quality Standards in gwalior
ग्वालियर

स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वर्गीकरण तिथि से मिलेगा न्यूनतम वेतनमान

हाईकोर्ट ने वेतन सीमित करने वाली शर्तें की निरस्त, 120 दिन में लाभ देने के निर्देश, 75 याचिकाओं का किया निराकरण
ग्वालियर
