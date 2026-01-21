कर्तव्यबोध से समाज को मिलेगी सही दिशा: स्वामी रामभद्राचार्य

ग्वालियर. सनातन संस्कृति के प्रख्यात संत, 22 भाषाओं के विद्वान और चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि कर्तव्यबोध और चिंतन की सही दिशा से समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन मिलता है। वे बुधवार को ग्वालियर में हाकिम सिंह तोमर की पुस्तक ‘बोध: कर्तव्यबोध में चिंतन की दिशा’ के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।