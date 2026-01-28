28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर की शांभवी उड़ा रहीं थीं अजित पवार का प्लेन, सुबह 6.36 पर भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

Ajit Pawar Plane Crash: मध्यप्रदेश की रहने वाली थीं शांभवी पाठक, ग्वालियर में हुआ था जन्म, निधन की खबर से दादी को लगा झटका।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

Ajit Pawar Plane Crash

ajit pawar plane crash baramati pilot sambhavi pathak death

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। बारामती में इस हादस में अजित पवार और चार अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस घटना के बाद देशभर में शोक की लहर छा गई। हादसे में अजित पवार का प्लेन उड़ा रहीं पायलट शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। शांभवी मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थीं और हादसे से करीब डेढ़ घंटे पहले ही शांभवी ने ग्वालियर में रहने वाली दादी को गुड मार्निंग का मैसेज भेजा।

दादी को भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे उस प्लेन को ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी पाठक का जन्म ग्वालियर में हुआ था उनका बचपन भी यही बीता था। बसंत विहार निवासी शांभवी की दादी मीरा पाठक कहती हैं सुबह 6.36 बजे शांभवी ने गुड मार्निंग का मैसेज भेजा था। उसके बाद वह फ्लाइट पर पहुंच गई। कुछ देर बाद सुबह 8 बजे प्लेन क्रैश हो गया। मीरा पाठक कहती है कि शांभवी को बचपन से ही फाइटर प्लेन से बेहद लगाव था। उनके पिता भी इंडियन फोर्स में पदस्थ रहे हैं। मीरा पाठक कहती है शांभवी नहीं रही छोटे बेटे के जरिए पता चला। घर में शांभवी को चीनी के नाम से बुलाते थे अब उसकी कुछ तस्वीरें यादगार बची हैं। वह हमेशा के लिए चली गई सुनकर बहुत धक्का लगा है। शांभवी करीब 25 साल की थीं तब पायलट कोर्स करने के लिए न्यूजीलैंड गई थीं।

विमान में सवार थे ये पांच

आपको बता दें कि यह दुर्घटना बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास हुई, जिसमें दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित वीटी-एसएसके पंजीकरण वाला एक लेयरजेट 45 विमान शामिल था। विमान में पांच लोग सवार थे: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और सेकंड-इन-कमांड शांभवी पाठक।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता ने युवती को मारे 6 थप्पड़, छोड़ने की लगाती रही गुहार
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 08:03 pm

Published on:

28 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर की शांभवी उड़ा रहीं थीं अजित पवार का प्लेन, सुबह 6.36 पर भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपने सबसे प्रिय शख्स को क्या बोलती थी केप्टन शांभवी पाठक, याद किए भावुक पल

shambhavi
ग्वालियर

तलघर में पानी भरकर छोड़ने से बड़ा हादसा टला

मल्टी और मकान की दीवार गिरी, वार्ड 22 लवली किराना स्टोर के पास की घटना
समाचार

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह

क्रॉस एक्जामिन में बेहोश हुआ गवाह
ग्वालियर

तेलंगाना से आए दल ने ग्वालियर में सिखाया कचरा प्रबंधन का विज्ञान

‘सस्टेनेबिलिटी ऑन व्हील्स’ से मौके पर हुआ कचरे का लाइव प्रोसेसिंग डेमो
समाचार

रिसेप्शन में मेहमान बनकर घुसा चोर, दूल्हे की मां का बैग लेकर फरार

ग्वालियर। विवाह के रिसेप्शन समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर ने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में गहने, नकदी और व्यवहार की राशि रखी थी। चोरी का पता चलते ही समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। घराती और मेहमानों ने चोर की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.