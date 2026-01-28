ग्वालियर की शांभवी उड़ा रहीं थीं अजित पवार का प्लेन, सुबह 6.36 पर भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे उस प्लेन को ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी पाठक का जन्म ग्वालियर में हुआ था उनका बचपन भी यही बीता था। बसंत विहार निवासी शांभवी की दादी मीरा पाठक कहती हैं सुबह 6.36 बजे शांभवी ने गुड मार्निंग का मैसेज भेजा था। उसके बाद वह फ्लाइट पर पहुंच गई। कुछ देर बाद सुबह 8 बजे प्लेन क्रैश हो गया। मीरा पाठक कहती है कि शांभवी को बचपन से ही फाइटर प्लेन से बेहद लगाव था। उनके पिता भी इंडियन फोर्स में पदस्थ रहे हैं। मीरा पाठक कहती है शांभवी नहीं रही छोटे बेटे के जरिए पता चला। घर में शांभवी को चीनी के नाम से बुलाते थे अब उसकी कुछ तस्वीरें यादगार बची हैं। वह हमेशा के लिए चली गई सुनकर बहुत धक्का लगा है। शांभवी करीब 25 साल की थीं तब पायलट कोर्स करने के लिए न्यूजीलैंड गई थीं।