ग्वालियर की शांभवी उड़ा रहीं थीं अजित पवार का प्लेन, सुबह 6.36 पर भेजा था गुड मार्निंग का मैसेज

ajit pawar plane crash baramati pilot sambhavi pathak death
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। बारामती में इस हादस में अजित पवार और चार अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस घटना के बाद देशभर में शोक की लहर छा गई। हादसे में अजित पवार का प्लेन उड़ा रहीं पायलट शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। शांभवी मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थीं और हादसे से करीब डेढ़ घंटे पहले ही शांभवी ने ग्वालियर में रहने वाली दादी को गुड मार्निंग का मैसेज भेजा।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे उस प्लेन को ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी पाठक का जन्म ग्वालियर में हुआ था उनका बचपन भी यही बीता था। बसंत विहार निवासी शांभवी की दादी मीरा पाठक कहती हैं सुबह 6.36 बजे शांभवी ने गुड मार्निंग का मैसेज भेजा था। उसके बाद वह फ्लाइट पर पहुंच गई। कुछ देर बाद सुबह 8 बजे प्लेन क्रैश हो गया। मीरा पाठक कहती है कि शांभवी को बचपन से ही फाइटर प्लेन से बेहद लगाव था। उनके पिता भी इंडियन फोर्स में पदस्थ रहे हैं। मीरा पाठक कहती है शांभवी नहीं रही छोटे बेटे के जरिए पता चला। घर में शांभवी को चीनी के नाम से बुलाते थे अब उसकी कुछ तस्वीरें यादगार बची हैं। वह हमेशा के लिए चली गई सुनकर बहुत धक्का लगा है। शांभवी करीब 25 साल की थीं तब पायलट कोर्स करने के लिए न्यूजीलैंड गई थीं।
आपको बता दें कि यह दुर्घटना बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास हुई, जिसमें दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित वीटी-एसएसके पंजीकरण वाला एक लेयरजेट 45 विमान शामिल था। विमान में पांच लोग सवार थे: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और सेकंड-इन-कमांड शांभवी पाठक।
