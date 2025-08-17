SCAM: आज रात तक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज नीचे दी गई APK File के जरिए इसे अपडेट करें…

राजीव श्रीवास्तव दतिया में निजी कॉलेज का संचालन करते हैं। उनका योनो अकाउंट कुछ दिन से काम नहीं कर रहा था, 12 अगस्त को जब उन्होंने योनो एप को डाउनलोड किया और बहुत प्रयास के बाद भी ये चालू नहीं हुआ तो फोन को रखकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि उनका व्हाट्सऐप हैक हो गया और उनके सभी कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप्स पर उनके नंबर से योनो एप को अपडेट करने के मैसेज पहुंच चुके थे। राजीव ने तुरंत ग्वालियर के एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। राजीव के फोन से गए मैसेज से उनके एक स्टूडेंट ने एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया, जिससे उसके योनो एप अकाउंट में पूरे 9,100 रुपए डेबिट हो गए।