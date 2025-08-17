Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

SCAM: आज रात तक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज नीचे दी गई APK File के जरिए इसे अपडेट करें…

APK File: साइबर अपराधियों ने एसबीआई योनो ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए नया जाल बुना है। व्हाट्सऐप पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि आधार और केवायसी के चलते आपका अकाउंट आज रात ब्लॉक कर दिया जाएगा, कृपया नीचे दी गई एपीके फाइल से तुरंत अपडेट करें।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Aug 17, 2025

APK File
APK File (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

APK File Scam: साइबर अपराधियों ने एसबीआई योनो ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए नया जाल बुना है। व्हाट्सऐप पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि आधार और केवायसी के चलते आपका अकाउंट आज रात ब्लॉक कर दिया जाएगा, कृपया नीचे दी गई एपीके फाइल से तुरंत अपडेट करें। जैसे ही पीड़ित इस फाइल को डाउनलोड करता है, न केवल बैंक खाता खाली हो जाता है बल्कि व्हाट्सऐप भी हैक हो जाता है। इसके बाद ठग उसी नंबर से बाकी कॉन्टैक्ट्स को भी इसी तरह के मैसेज भेजकर नए शिकार तलाशते हैं।

क्या है एपीके फाइल(APK File)

एपीके का मतलब है एंड्रॉयड पैकेज किट। ये एक फाइल फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल किसी भी ऐप को एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। एपीके को ऐप की सेटअप फाइल भी कहा जा सकता है, जैसे ही एपीके को फोन में इंस्टॉल किया जाता है वैसे ही ऐप फोन में डाउनलोड हो जाता है और खाताधारक का खाता हैक कर लिया जाता है। एपीके फाइल फोन में इंस्टॉल होते ही ठगी करने वालों के हाथ में फोन का एक्सेस चला जाता है। यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो बिना देर किए तुरंत 1930 (नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल कर शिकायत दर्ज करना चाहिए।

APK File Scam

ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

● गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से ही केवल ऐप को डाउनलोड करें।

● अनजान फाइल पर क्लिक करने की गलती न करें।

● खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आदि कोई भी बताकर अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड की कोशिश हो रही है।

यदि अनजान एपीके फाइल आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो तुरंत अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना चाहिए तथा तुरंत बैंक पहुंचकर बैंक खाते को फ्रिज करवाना चाहिए। आपके फोन में एंटी वायरस या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया कवच-2 ऐप इंस्टॉल कर हिडेन या हार्मफुल एपीके फाइल की पहचान कर तुरंत ही डिलीट कर देना चाहिए।

स्टूडेंट के खाते से निकल गए 9,100 रुपए

राजीव श्रीवास्तव दतिया में निजी कॉलेज का संचालन करते हैं। उनका योनो अकाउंट कुछ दिन से काम नहीं कर रहा था, 12 अगस्त को जब उन्होंने योनो एप को डाउनलोड किया और बहुत प्रयास के बाद भी ये चालू नहीं हुआ तो फोन को रखकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि उनका व्हाट्सऐप हैक हो गया और उनके सभी कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप्स पर उनके नंबर से योनो एप को अपडेट करने के मैसेज पहुंच चुके थे। राजीव ने तुरंत ग्वालियर के एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। राजीव के फोन से गए मैसेज से उनके एक स्टूडेंट ने एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया, जिससे उसके योनो एप अकाउंट में पूरे 9,100 रुपए डेबिट हो गए।

Published on:

17 Aug 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / SCAM: आज रात तक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज नीचे दी गई APK File के जरिए इसे अपडेट करें…

