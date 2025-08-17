SCAM: आज रात तक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज नीचे दी गई APK File के जरिए इसे अपडेट करें…

APK File Scam: साइबर अपराधियों ने एसबीआई योनो ग्राहकों को निशाना बनाने के लिए नया जाल बुना है। व्हाट्सऐप पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि आधार और केवायसी के चलते आपका अकाउंट आज रात ब्लॉक कर दिया जाएगा, कृपया नीचे दी गई एपीके फाइल से तुरंत अपडेट करें। जैसे ही पीड़ित इस फाइल को डाउनलोड करता है, न केवल बैंक खाता खाली हो जाता है बल्कि व्हाट्सऐप भी हैक हो जाता है। इसके बाद ठग उसी नंबर से बाकी कॉन्टैक्ट्स को भी इसी तरह के मैसेज भेजकर नए शिकार तलाशते हैं।
एपीके का मतलब है एंड्रॉयड पैकेज किट। ये एक फाइल फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल किसी भी ऐप को एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। एपीके को ऐप की सेटअप फाइल भी कहा जा सकता है, जैसे ही एपीके को फोन में इंस्टॉल किया जाता है वैसे ही ऐप फोन में डाउनलोड हो जाता है और खाताधारक का खाता हैक कर लिया जाता है। एपीके फाइल फोन में इंस्टॉल होते ही ठगी करने वालों के हाथ में फोन का एक्सेस चला जाता है। यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो बिना देर किए तुरंत 1930 (नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल कर शिकायत दर्ज करना चाहिए।
● गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से ही केवल ऐप को डाउनलोड करें।
● अनजान फाइल पर क्लिक करने की गलती न करें।
● खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आदि कोई भी बताकर अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड की कोशिश हो रही है।
यदि अनजान एपीके फाइल आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो तुरंत अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना चाहिए तथा तुरंत बैंक पहुंचकर बैंक खाते को फ्रिज करवाना चाहिए। आपके फोन में एंटी वायरस या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया कवच-2 ऐप इंस्टॉल कर हिडेन या हार्मफुल एपीके फाइल की पहचान कर तुरंत ही डिलीट कर देना चाहिए।
राजीव श्रीवास्तव दतिया में निजी कॉलेज का संचालन करते हैं। उनका योनो अकाउंट कुछ दिन से काम नहीं कर रहा था, 12 अगस्त को जब उन्होंने योनो एप को डाउनलोड किया और बहुत प्रयास के बाद भी ये चालू नहीं हुआ तो फोन को रखकर सो गए। सुबह उन्होंने देखा कि उनका व्हाट्सऐप हैक हो गया और उनके सभी कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप्स पर उनके नंबर से योनो एप को अपडेट करने के मैसेज पहुंच चुके थे। राजीव ने तुरंत ग्वालियर के एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। राजीव के फोन से गए मैसेज से उनके एक स्टूडेंट ने एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया, जिससे उसके योनो एप अकाउंट में पूरे 9,100 रुपए डेबिट हो गए।